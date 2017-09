Nogometna reprezentacija Njemačke je sinoć u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. u gostima savladala Češku rezultatom 2:1, ali važnu pobjedu zasjenili su gostujući navijači skandaloznim ponašanjem na tribinama.

Arhiv / 24sata.info

Ometali su intoniranje himni, potom su koristili pirotehnička sredstva, vrijeđali su napadača Leipziga Tima Wernera, a više puta tokom utakmice čulo se zloglasno "Sieg Heil".



"Ovo je katastrofa i ovakva podrška s tribina nam ne treba. Ovo nisu navijači, to su huligani koji nemaju veze s nogometom. Cijelo su vrijeme vrijeđali Wernera i skandirali su nacističke poruke. To nisu naši navijači, od njih se distanciramo i ne želimo se dovoditi u vezu s ovim. To je razlog zašto se na kraju meča nismo uputili do tribine da se zahvalimo navijačima", rekao je nakon utakmice Mats Hummels.



Upravo je Hummels u 88. minuti postigao pobjednički gol, kojim je ujedno napravio uslugu Sjevernoj Irskoj, koja je pobjegla Češkoj na sedam bodova razlike u borbi za drugo mjesto u skupini C.

(Klix)