Bosanskohercegovački bokser Adem Fetahović nije se uspio plasirati u četvrtfinale 42. evropskog prvenstva u ukrajinskom Harkovu.

Foto: Agencije

U meču 2. kola velter kategorije (do 69 kg) Fetahović je na poene poražen od domaćeg borca Jevgenija Barabnova jednoglasnom odlukom sudaca - 5:0.



Mladi član Boskerskog kluba Ilidža, nakon što je na startu eliminirao Muhammada Abdilrasoona iz Finske, u drugom nastupu pružio je dostajan otpor nešto iskusnijem Ukrajincu. Naš borac je u većem dijelu meča imao problema s krvaranjam iz nosa, zbog čega je meč u dva navrata prekidan.



Ostala dva bh. predstavnika, Džemal Bošnjak i Sandro Poletan, završili su nastupe u 1. kolu.



Bošnjak je na startu prvenstva u poluteškoj kategoriji (do 81 kg) poražen od Engleza Thomasa Harta, dok je Poletana u prvom kolu srednje kategorije (do 75 kg) pobijedio Holanđanin Max Van der Pas.



Na Evropskom prvenstvu učestvuju 234 takmičara iz 39 zemalja.



(FENA)