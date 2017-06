Armin Gredić, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na Svjetskom seniorskom prvenstvu u taekwondou u Južnoj Koreji, završio svoj nastup plasmanom među 16 najboljih takmičara svijeta.

Foto: 24sata.info

Član sarajevskog Novog Grada, nastupao je u poluteškoj kategoriji, do 87 kilograma, a tokom nastupa porazio je predstavnika Turske, juniorskog viceprvaka svijeta, sa 23:21, drugu borbu je bio bolji od predstavnika Kanade, šestog nosioca u kategoriji sa 18:17 i na kraju, nažalost, izgubio u borbi protiv predstavnika Meksika sa rezultatom 6:10, u borbi u kojoj je vodio gotovo do samog kraja, te tako se morao zadovoljiti pozicijom od 9. do 16. mjesta.



Svjetsko taekwondo prvenstvo se završva 30. juna, u Južnoj Koreji - kolijevci drevne vještine.



Prvenstvo je okupilo 960 takmičara iz 183 države, što do sada predstavlja rekordan broj takmičara i članica Svjetske taekwondo federacije učesnica prvenstva.



- Ulazak našeg takmičara u 16 najboljih boraca svijeta je još jedno od čuda koje naši sportaši redovno izvode sa obzirom na uvjete i finansije s kojima raspolažu. Gredić je na svom putu porazio borce koji su dosta iznad njega na svjetskoj rang listi i redovno se nosi sa poznatim imenima iz svijeta taekwondoa. Prije nastupa na svijetskom prvenstvu je zauzimao 61. mjesto na svjetskoj rang listi, a bodovi koje je osvojio sada će ga podići na ljestvici iznad 40. pozicije, što je samo po sebi dovoljna nagrada i korak bliže kvalifikaciji na olimpijske Igre u Tokiju 2020. - izjavio je njegov trener Belmir Berberović, saopćeno je iz TKD Novi Grad.





(FENA)