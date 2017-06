Plivački klub Spid jedini u BiH za djecu i osobe sa invaliditetom nakon nešto više od godinu rada od 3. do 9. jula sa tri predstavnika učestvovat će na međunarodnom takmičenju u Berlinu.

Foto: NAP

Osnivač i trener PK Spid Amel Kapo u razgovoru za agenciju Patria kaže da je glavni cilj proći međunarodnu klasifikaciju što je preduslov za evropska, svjetska i paraolimpijska takmičenja. Kapo ne krije sreću što je u relativno kratkom vremenskom roku klub dobio mnogobrojne članove, a danas on i drugi treneri rade sa 53 člana sa invaliditetom. Sumirajući utiske Kapo kaže da su već napravili stvari koje je u početku mogao samo sanjati.



- Sretan sam što su se neke stvari brzo desile u smislu da smo primljeni u Plivački savez FBiH, da se možemo takmičiti sa tipičnom djecom, da smo bili već na dva takmičenja (u Splitu i Zagrebu) i osvojili zlatne medalje – kazao je Kapo.



Na takmičenje u Berlin idu 28-godišnja Selma Gušo i 27-godišnji Damir Muratović. U razgovoru za Patriju ne kriju uzbuđenje, a oboje treniraju duže od godine. Na pitanje šta očekuju od takmičenja Selma kaže:



- Očekujemo da ostvarimo dobre rezultate, uložili smo dosta truda i rada, energije u treniranje. Naravno da se nadamo i nekoj medalji. Koliko god da je ovo grupni sport, ta medalja koju dobijete doprinosi osjećaju zadovoljstva, samopouzdanja i to je potvrda svega onoga što ste uložili – kaže Selma, dok Damir dodaje:



- Dat ćemo sve od sebe i medalje nisu toliko važne koliko je važno da dobijemo klasifikaciju i da se nastavimo takmičiti.







Selma i Damir uzbuđeni zbog takmičenja



PK Spid danas ima članove iz cijele BiH, Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Srebrenika, Živinica, Zenice, Kladnja... Ali jedini plivački klub u BiH koji radi sa djecom i osobama sa invaliditetom nema kontinuiranu podršku nijednog nivoa vlasti. Klub opstaje isključivo zahvaljujući odgovornim kompanijama i pojedincima. Primjera radi u Hrvatskoj postoji 14 ovakvih klubova.



- Od početka imam podršku Bosnalijeka i zbog njih imamo i veće mogućnosti. Smatram da ovaj, iako ne volim riječ projekat ne smije imati kraj. Mislim da BiH treba više ovakvih klubova – kaže Kapo.



Novu opremu donirao Bosnalijek



Novu opremu PK Spid obezbijedila je kompanija Bosnalijek koja već drugu godinu podržava rad trenera Amela Kape i njegovih saradnika. Kako je kazala portparol Bosnalijeka Jasmina Korda svaki uspjeh koji ostvari PK Spid je i uspjeh Bosnalijeka.



- Raduje nas da kao kompanija možemo pomoći u jednom ovakvom projektu, da olakšamo i treneru i roditeljima koji dovode djecu na treninge. Nastojat ćemo to činiti i u budućnosti jer našem društvu trebaju ovakvi pozitivni primjeri i Bosnalijek kao društveno odgovorna kompanija je prepoznala značaj PK Spid – kazala je Korda.



(NAP)