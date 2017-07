Francuz Arnaud Demare pobjednik je četvrte etape utrke Tour de France, 207 km dugačke dionice od Mondorf-les-Bainsa do Vittela, koju je obilježilo nekoliko padova pri čemu je najteže stradao Britanac Mark Cavendish i to dvjestotinjak metara prije cilja.

Arhiv / 24sata.info

Demare, koji nastupa za ekipu DFJ izbjegao je dva velika udesa i na kraju slavio s rezultatom četiri sata, 53 minute i 54 sekunde pobijedivši u završnom šprintu ispred Slovaka Petera Sagana (BORA) i Norvežanina Alexandera Kristoffa (Katjuša).



Međutim, Sagan je naknadno kažnjen sa 30 sekundi jer je skrivio pad Marka Cavendisha pa je pao na 115. mjesto u poretku, javila je Hina.



Demar je tako postao prvi Francuz koji je dobio sprintersku etapu na Touru u posljednjih 11 godina.



Etapu je obilježio 'bijeg' Belgijanca Guillaumea Van Keirsbulcka koji je vodio skoro 190 kilometara, te dva udesa u posljednjem kilometru. Van Keirsbulck se odvojio vrlo brzo nakon starta i držao je prednost sve do 17 km prije cilja kada ga je dostigla skupina.



Nažalost, u dramatičnoj završnici dogodila su se dva udesa. U prvom je sudjelovao i vodeći u ukupnom poretku Geraint Thomas (Team Sky), dok je dvjestotinjak metara prije cilja teško pao Britanac Mark Cavendish (Dimension Data).



Cavendish se zabio u ogradu nakon kontakta sa Saganom koji je potom projurio pored njega. Britanac je nakon udara u ogradu završio na cesti, a na njega je naletio Nijemac John Degenkolb koji je također završio na tlu, baš kao i jedan od biciklista momčadi UAE Emirates.



Kako su se obje nesreće dogodile unutar dva kilometra do cilja, svi stradali će imati vrijeme pobjednika.



Cavendish se nakon etape ljutio na Slovaka jer ga je udario laktom.



"Ja se dobro slažem sa Saganom, ali morat će mi odgovoriti zašto lakat? Sudar je sudar, nema tu neke mudrosti, ali mene zanima lakat," kazao je Cavendish koji je prevezen u bolnicu s jakim bolovima u ruci i njegov daljnji nastup na utrci je pod znakom pitanja.



Sagan je poručio kako mu je žao što je došlo do nesreće.



"Žao mi je što je došlo do nesreće. Sve se dogodilo jako brzo, nisam vidio Marka kako dolazi s moje desne strane", kazao je Sagan koji je kažnjen s 30 sekundi.



U ukupnom poretku vodi Britanac Thomas sa 12 sekundi prednosti ispred Britanca Chrisa Froomea, dok je treći Australac Michael Matthews, također sa 12 sekundi zaostatka. Sagan je nakon kazne pao na 15. mjesto sa 43 sekunde zaostatka.

(FENA)