Talijanski biciklist Fabio Aru (Astana) pobjednik je prve brdske etape na ovogodišnjem Tour de Franceu koju je osvojio bijegom na usponu dva kilometra prije cilja, a novi vodeći u ukupnom redoslijedu je branitelj naslova Britanac Chris Froome (Sky) koji je na cilj pete etape stigao kao treći.

Foto: 24sata.info

Aktualni talijanski cestovni prvak pokazao je iznimnu snagu na prvom zahtjevnom usponu ovogodišnjeg Toura, kad se dva kilometra prije cilja odvojio od glavne skupine, u kojoj nitko od favorita nije imao snage odgovoriti na taj njegov napad.



Tijekom etape je bilo nekoliko pokušaja grupnih bijegova, ali su svi ostali bezuspješni.



Najdulje su izdržali dvojica Belgijaca Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale) i Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), ali su i oni uhvaćeni četiri kilometra prije cilja.



Ekipa Skya je vodila glavnu riječ u 'pelotonu' i svojom taktikom uspjela izgurati kapetana Chrisa Froomea do ukupnog vodstva i žute majice. Drugi je Froomeov momčadski kolega Geraint Thomas (Sky) koji je do srijede bio vodeći. Današnji pobjednik Fabio Aru je treći sa 14 sekundi zaostatka za Froomeom.



U četvrtak je na rasporedu šesta etapa dužine 216 kilometara od Vesoula do Troyesa, u kojoj će ponovno do izražaja doći sprinteri, javila je Hina.





(FENA)