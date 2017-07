Bosanskohercegovački judist Toni Miletić osvojio je zlatnu medalju na Evropa kupu U21 koji se održava u mađarskom gradu Paksu.

Foto: 24sata.info

Miletić je slavio u kategoriji do 90kg i plasirao se u sami vrh svjetske U21 ranking liste, saopćeno je iz Judo saveza BiH.



Uspješan nastup imao je i Almin Šljivo koji je u kategoriji do 81kg zauzeo 7. mjesto, dok su Hadis Jerlagić (100kg) i Domagoj Marić (90kg) eliminisani u prvom kolu.



''Atom Kup'' - evropski judo kup za takmičare do 21 godine jedno je od najjačih svjetskih takmičenja u godini za pomenutu kategoriju.



Sutra će nastupiti bh. reprezentativke Aleksandra Samardžić (-70kg) i Ivana Jozeljica (-66kg).

(FENA)