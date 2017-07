Na Svjetskim igrama koje su počele jučer u poljskom Wroclavu, a u okviru kojih će nastpiti 3.500 takmičara iz oko 100 zemalja, BiH će imati dva predstavnika.

Mesud Selimović

Mesud Selimović, član KBV "Flek Tom-Cat" Tuzla, će nastupiti u kickboxing disciplini K1 (-86 kg), a kako ističe potajno se nada prvoj medalji za Bosnu i Hercegovinu nakon 2009. godine na ovim igrama, koje se održavaju od 1981. godine i okupljaju sportiste iz neolimpijskih sportova u okviru 31 sportske discipline.



- Pred odlazak na posljednje evropsko prvenstvo sam mnogo obećavao, a nije se sve odvijalo kako sam planirao. Sada ću istaći da sam izuzetno spreman i da uz malo sreće u žijebu sigurno mogu do medalje. To bi bila kruna moje karijere u amaterskom kickboksu - istakao je Selimović.



Za predstojeće takmičenje Selimović se pripremao više od tri mjeseca. S njim su u vrijedno radili treneri Isak Memišević, Ismet Kavgić i Salko Zildžić. Sva trojica su na danas održanoj pres-konferenciji bili složni u konstataciji da je bh. predstavnik izuzetno spreman.



- Ovo takmičenje nije kruna samo tromjesečnog vrijednog rada, nego posljednjih osam godina koje smo svi uložili u Mesudov napredak. Od WAKO asocijacije, samim pozivom na ovo takmičenje smo dobili priznanje za naš rad. Sada nam ostaje da to u narednim mečevima i dokažemo. Konkurencija je izuzetno jaka, jer su protivnici većinom kontinentalni i svjetski prvaci, ali nismo bez šansi i imamo se pravo nadati dobrim rezultatima - dodao je Zildžić.



Takmičenje u kicboxu je na programu od 24. do 28. jula, a osim bh. predstavnika za medalju će se boriti - Dawid Kasperski (POL), Roman Piatnica (RUS), Adrian Gologan (MDA), Jerome Ward (USA), Omid Nosrati (IRI), Aziz EL Felak (MAR) i Ivan Čuklin (CRO).



Osim Selimovića, pod bh. zastavom u Poljskoj će u boćarskoj disciplini precizno izbijanje, nastupiti i Ivan Galoić. Inače, na do sada održanim Svjetskim igrama BiH je osvojila pet medalja i to u disciplinama karate i boćanje.



Budžet za odlazak na ovo takmičenje i troškove priprema KBV "Flek Tom-Cat" je uspio osigurati uz pomoć finansijske podrške Vlade TK, BH Pošte, te stalnih klupskih sponzora firmi Tom-Cat i Flek security.



Pred odlazak na ovo veliko takmičenje, Selimovića i njegovog trenera Zildžića, jučer je primio je i Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te im poželio mnogo uspjeha uz želju da se u Bosnu i Hercegovinu vrate sa medaljom, saopćeno je iz Pres tima "KBV Flek Tom-Cat" Tuzla.





