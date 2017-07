Četvrti dan plivačkih natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti obilježili su talijanski predstavnici, 28-godišnja Federica Pellegrini osvojila je zlato na 200 metara slobodno svladavši naizgled nepobjedivu Amerikanku Katie Ledecky, dok je na 800 metara slobodno slavio Gabriele Detti.

Velika Talijanka u Budimpešti je stigla do svog trećeg svjetskog zlata, a ukupno sedme medalje u ovoj disciplini, najbolja je bila još u Rimu 2009., kada je postavila još uvijek važeći svjetski rekord, te Šangaju 2011. godine. Uz ta tri zlata Pellegrini ima i tri srebra (Montreal 2005, Barcelona 2013, Kazan 2015) i jednu broncu (Melbourne 2007).



Pellegrini je do pobjede u finalu stigla sjajnim finišem u kojemu je pretekla Ledecky i Australku Emmu McKeon, koja je bila vodeća većim tijekom utrke. Pellegrini je do cilja stigla s vremenom 1:54.73, dok su Ledecky i McKeon osvojile srebrna odličja sa 1:55.18.



Za Ledecky je ovo bio prvi poraz u finalu nekog velikog natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji. Dosada je osvojila 12 zlatnih medalja, od kojih tri u Budimpešti. Usto ima i pet olimpijskih zlata te jedno srebro, ali iz štafetne utrke.



Detti je slavio na 800m slobodno s novim europskim rekordom od 7:40.77 ispred srebrnog Poljaka Wojciecha Wojdaka sa 7:41.73, dok je do bronce stigao najveći favorit uoči početka utrke, još jedan Talijan Gregorio Paltrinieri sa 7:42.44. Detti je vodio tijekom prve polovice, utrke, ali su ga između 400. i 700. metra pretekli Palantrieri i Wojdak. No, u posljednjih 100 metara Detti se čudesno oporavio i stigao do velike pobjede. Za mladog Talijana ovo je druga medalja u Budimpešti, na 400m slobodno je bio brončani. Branitelj naslova Kinez Sun Yang nakon zlata na 400m i 200m slobodno nije imao snage za još jedan veliki rezultat, na cilj je stigao kao peti sa 7:48.87.



Odlična je bila i utrka plivača na 200 metara leptir u kojoj je 25-godišnji Južnoafrikanac Chad Le Clos pobijediti domaću legendu i branitelja naslova otprije dvije godine iz Kazana Laszla Cseha. Le Clos je vodio od prvog do posljednjeg metra i do zlata stigao s vremenom 1:53.33. Cseh je sa 1:53.72 osvojio srebro, dok je Japanac Daiya Sato, koji je bio najbrži u polufinalu, stigao do bronce sa 1:54.21. Za Le Closa ovo je drugo svjetsko zlato na 200m leptir, najbolji je bio i prije četiri godine u Barcleoni, dok je prije dvije godine u Kazanu bio srebrni.



Britanac Adam Peaty (22) potvrdio je svoju dominaciju na 50m prsno i u finalu. Do zlata je stigao s vremenom 25.99 sekundi što je za četiri stotinke sporije od svjetskog rekorda kojega je postavio u polufinalu u utorak. No, i s tim rezultatom je bio neuhvatljiv za konkurenciju, srebrni Brazilac Joao Gomes zaostao je 53 stotinke, a brončani Južnoafrikanac Cameron van der Burgh 61 stotinku.



U prilično novoj disciplini, mješovitoj štafeti na 4x100 metara mješovito, koja se tek drugi put nalazi na programu svjetskih prvenstava, pobijedila je američka reprezentacija u sastavu Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Remel Dressel i Simone Manuel u vremenu novog svjetskog rekorda od 3:38.56 minuta. To je za 1.72 sekunde brže od dosadašnjeg rekorda Velike Britanije. Srebro je sa 3:41.21 osvojila Australija, a broncu sa 3:41.25 Kanada.



REZULTATI FINALA,



PLIVAČI,



800m slobodno:



1. Gabriele Detti (Ita) 7:40.77

2. Wojciech Wojdak (Polj) 7:41.73

3. Gregorio Paltrinieri (Ita) 7:42.44

4. Henrik Christiansen (Nor) 7:44.21

5. Sun Yang (Kina) 7:48.87

6. Felix Auboeck (Aut) 7:51.20

7. Florian Wellbrock (Njem) 7:52.27

8. Zane Grothe (SAD) 7:52.43



200m leptir:



1. Chad Le Clos (JAR) 1:53.33

2. Laszlo Cseh (Mađ) 1:53.72

3. Daiya Seto (Jap) 1:54.21

4. Tamas Kenderesi (Mađ) 1:54.73

5. Jack Conger (SAD) 1:54.88

6. Masato Sakai (Jap) 1:55.04

7. Viktor Bromer (Dan) 1:55.30

8. Antani Ivanov (Bug) 1:55.98



50m prsno:



1. Adam Peaty (VB) 25.99

2. Joao Gomes (Bra) 26.52

3. Cameron van der Burgh (JAR) 26.60

4. Felipe Lima (Bra) 26.78

5. Kevin Cordes (SAD) 26.80

6. Fabio Scozzoli (Ita) 26.91

7. Kiril Prigoda (Rus) 27.01

8. Ilja Šimanovič (Bje) 27.27



PLIVAČICE,



200m slobodno:



1. Federica Pellegrini (Ita) 1:54.73

2. Katie Ledecky (SAD) 1:55.18

2. Emma McKeon (Aus) 1:55.18

4. Veronika Popova (Rus) 1:55.26

5. Siobhan Haughey (HKG) 1:55.96

6. Leah Smith (SAD) 1:56.06

7. Katinka Hosszu (Mađ) 1:56.35

8. Charlotte Bonnet (Fra) 1:56.62



MJEŠOVITA ŠTAFETA 4x100m mješovito:



1. SAD 3:38.56 - svjetski rekord

2. Australija 3:41.21

3. Kanada 3:41.25

3. Kina 3:41.25

5. Velika Britanija 3:41.56

6. Rusija 3:43.02

7. Njemačka 3:46.03

8. Italija3:46.33







