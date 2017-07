Jedna od najboljih bh. kickboxera, Mesud Selimović, danas je u disciplini K1 (-86 kg), dvjema pobjedama osigurao plasman u finale i medalju za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskim igrama koju se održavaju u poljskom Wroclavu.

Mesud Selimović

U čevtrfinalu je bio bolji od marokanskog predstavnika i prvaka Afrike Aziza El Felaka, te se odlukom sudija 2:1 plasirao u polufinale.



Tamo ga je u večerašnjem susretu čekao Omid Nosrati iz Irana, od kojeg je Selimović također bio bolji, te nakon jednoglasne odluke sudija od 3:0 ostvario plasman u finale.



Finalni meč u kojem će se bh. predstavnik susresti s domaćim borcem Dawidom Kasperskym, na programu je sutra.



Nakon 2009. godine na ovim igrama, koje se održavaju od 1981. godine ovo će biti prva medalja za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskim igrama koje okupljaju sportiste iz neolimpijskih sportova u okviru 31 sportske discipline.



Na do sada održanim Svjetskim igrama, BiH je osvojila pet medalja i to u disciplinama karate i boćanje.



Nakon šest dana igara i do sada okončane 133 sportske discipline, najviše medalja imaju Rusija (46), Italija (33), Francuska (31) i Njemačka (28), saopćeno je iz 'KBV Flek Tom-Cat' Tuzla.





(FENA)