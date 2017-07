Na narednom Svjetskom atletskom prvenstvu, koje se od 4. do 13. augusta održava u Londonu, reprezentacija Bosne i Hercegovine imat će tri respektabilna predstavnika.

Foto: Agencije

Na 800 metara će nastupiti bh. rekorder Amel Tuka, dok ćemo u bacanju kugle imati dva predstavnika - Hamzu Alića, koji će sedmi put nastupiti na svjetskim prvenstvima, i mladog bacača Mesuda Pezera.



Izuzetni Amel Tuka će na ovom prvenstvu braniti bronzanu medalju osvojenu u Pekingu, a sa ličnim rekordom od 1:42,51 očekuje da se nađe među finalistima prvenstva, iako mu je ove godine najbolji rezultat 1:44,94, koji je ostvaren u Monaku tokom pripremnog perioda.



- Ovo je mala ekspedicija, ali sigurno i jako kvalitetna, što se tiče mojih očekivanja s tri finala bio bih jako zadovoljan, a u finalima je znate sve moguće. Kada su u pitanju atletičari onu su u dobroj formi, a Savez je, u svojim mogućnostima, ispratio sve ono i pomogao koliko je mogao. Očekujemo najbolje, ali da ne bi bilo, nešto previše, ja kažem tri finala bi idealno bilo - kaže selektor muške reprezentacije Elvir Krehmić.



Sam plasman naša tri atletičara je ogroman uspjeh bh. atletike i najiskusniji među učeniscima Hamza Alić svjestan je jake konkurencije na svjetskom prvenstvu.



- Sama riječ svjetsko prvenstvo govori da se radi o velikom takmičenju. Ovo je mali, ali odabran sastav, kojeg čine trenutno najbolja tri atletičara koja naša mala zemlja ima. Potrudit ću se doći do finala, iako će biti mnogo teško. Na takmičenju će biti prisutan veliki broj izvrsnih bacača, nekih 12-13 koji su ove sezone bacali preko 21 metar, ali ako se poslože sve kockice, uz malo sreće, ja se nadam da mogu do finala - istakao je Hamza Alić, koji na prvenstvo odlazi sa najboljim rezultatom ove godine od 20,82 metra, što je 28. rezultat svijeta.



Njegov mlađi kolega Mesud Pezer je u sjajnoj formi, iako je bio onemogućen da trenira sa svojim trenerom u Švedskoj i u susretu s predstavnicima medija je istakao da je razočaran odnosom države i pripremama pred London.



- Nikad nisam bio spremniji i zdraviji i pokazat ću u Londonu šta mogu. Ide nas malo, ali vrhunska ekipa. Ogorčen sam stanjem u državi, jer sam imao probleme sa vizom i boravkom u Švedskoj kako bih tamo trenirao sa svojim trenerom i nastupao na mitinzima. Ono što je poražavajuća stvar jeste da država također nije imala sredstva da me pošalje na Univerzijadu, na kojoj bih sigurno osvojio medalju. Bez obzira na sve dat ću sve od sebe u Londonu da predstavim u najboljem svjetlu državu koju najviše volim - rekao je Mesud Pezer.



On trenutno ima rezultat 20,89 metara, što 25. rezultat u svijetu, ali se nada ukoliko ode na Univerzijadu u Peking da može 'prigrabiti' i neku od medalja.



(FENA)