Mostar SG Staklorad sinoć je u dvorani USRC Midhat Hujdur Hujka ostvario prvi trijumf u sklopu preliminarne faze UEFA futsal kupa, nad turskim predstavnikom Arnavutkoy Beledyesporom rezultatom 7:3. Trener Mirsad Fazlinović zadovoljan je ovim izdanjem našeg tima.

Foto: 24sata.info

"Pobjeda je potpuno zaslužena. U ovom trenutku smo kvalitetniji od turskog prvaka, što se vidjelo od početka utakmice. Možda smo malo pod dojmom ambijenta u kojem se igralo, u prvom poluvremenu olako primili dva gola u jednoj minuti, da bismo kasnije pokazali karakter i brzo rezultat okrenuli u našu korist. U drugom poluvremenu smo dominirali i do kraja postigli sedam pogodaka", izjavio je Fazlinović nakon utakmice.



U narednom kolu već danas bh. prvak igra meč protiv estonskog Narva Uniteda.



"Pred nama je još jedna zahtjevna utakmica. Uvjerili smo se da su Estonci koje su uoči turnira proglašavali autsajderom, kvalitetni u što se večeras uvjerio Flamurtari. Njih su iznenadili, i to je upozorenje za naše igrače da nakon ove pobjede ne smije biti opuštanja. Maksimalnim zalaganjem svih možemo ostvariti cilj i na sljedećoj utakmici, a to je novi trijumf", dodao je Fazlinović.



(Klix.ba)