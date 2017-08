Mostar SG Staklorad rutinski je došao do druge pobjede na turniru preliminarne runde UEFA futsal kupa koja se igra u Mostaru. Izabranici Mirsada Fazlinovića s 13:3 porazili su prvaka Estonije Narva United, te tako došli na prag plasmana u drugi krug.

- Potvrdili smo kvalitet i ozbiljnost i pokazali da zaslužujemo igrati drugi krug. Igrači su bili nadahnuti, publika je ponovo bila uz nas i to je donijelo pobjedu. Mene raduje što je ubjedljiva i što se igrači nisu opuštali cijelim tokom susreta iako smo od početka imali prednost. Drago mi je i što su svi igrači na koje računamo imali dobru minutažu protiv Narva Uniteda, izjavio je Fazlinović.



Bh. prvak je pred plasmanom u drugi krug, a do cilj je potreban još minimum bod protiv Flamurtarija.



- Treću utakmicu ćemo nastojati pobijediti, a motiv veći od plasmana u naredni krug nam nije potreban. Svjesni smo važnosti utakmice, ali i svog kvaliteta. Neće nas zavarati ni to što je Flamurtari sinoć deklasiran od Arnavutkoyja, igrat ćemo krajnje ozbiljno i nadam se s navijačima proslaviti uspjeh, dodaje Fazlinović.



