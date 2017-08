Igrači Mostar Stari grad Staklorada na najbolji mogući način zaključili su nastup na kvalifikacijskom turniru UEFA futsal kupa, pregazivši u subotu večer albanskog predstavnika "Flamurtari" rezultatom 12:0.

Bila je to treća pobjeda bh. futsal prvaka u isto toliko nastupa u kvalifikacijskoj grupi E, koja se protekla četiri dana igrala u Mostaru, priopćili su iz ovoga kluba.



S maksimalnih devet bodova, Mostar SG "Staklorad" osvojio je prvo mjesto u grupi i plasirao se na turnir glavne runde takmičenja UEFA futsal kupa, koji će se od 10. do 15. listopada održati u rumunjskom gradu Deva. Pored "Deva", protivnik Mostarcima bit će "Araz Naxçivan" iz Azerbejdžana i "St Andrews" s Malte. Pobjednik grupe plasirat će se u elitnu rundu takmičenja.



Povijesni uspjeh za Mostar SG Staklorada ostvarili su igrači: Stanislav Galić, Rijad Memić, Bekir Hodžić, Vladan Vesić, Daniel de Souza, Tarik Džemić, Benjamin Šikalo, Dejan Pavlović, Kristijan Radin, Marijo Aladžić, Saša Babić, Nermin Kahvedžić, Enis Isaković, Anel Radmilović, Haris Kajtaz, Mirko Hrkać, Elvir Salčin, Josip Bošković, a trener je Mirsad Fazlinović. Velike zasluge za ovaj uspjeh imaju i predsjednik skupštine Esad Elezović, predsjednik kluba Amel Bajgorić, potpredsjednici Omer Pajić i Izet Sahović, Alen Đuliman, Mili Husenagić...



- Ove tri pobjede došle su kao rezultat višegodišnjeg rada svih u klubu. Ništa ovo nije došlo preko noći. Polako ali sigurno smo pravili klub koji je organiziran na zdravim osnovama, a pored pobjeda najbolji poklon su nam pohvale ljudi iz UEFA-e za organizaciju takmičenja u Mostaru. Hvala svim igračima na velikom zalaganju i trudu i publici koja nas je bodrila - kazao je predsjednik kluba Amel Bajgorić.



Napominje da već od ponedjeljka počinju s pripremama za takmičenja u Rumunjskoj.



- To je još veći izazov za naš klub, ali imamo vremena i znanja da se pripremimo za protivnike iz Rumunjske, Malte i Azerbejdžana – dodao je Bajgorić.



Turnir preliminarne faze Lige prvaka u futsalu održavao se od 23. do 26. kolovoza u Mostaru, a domaćin turnira je bio bh. prvak Mostar SG "Staklorad".





(FENA)