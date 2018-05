Najuspješnija bh. biciklistkinja Lejla Tanović, takmičarka SMF teama, izuzetno se dobro prilagodila uslovima na stazi te je u trećem krugu zauzimala visoko 40. mjesto nakon čega je doživjela defekt s gumom i utrku završila na 53. mjestu.

Foto: 24sata.info

“Sretna sam jer sam vidjela da možemo napraviti veliki rezultat na svjetskom nivou i jer se zaista mogu takmičiti sa najboljim takmičarkama svijeta, ali žao mi je što sam na kraju izgubila mnogo pozicija zbog problema s gumom. Ipak, meni gume pucaju dosta rijetko, a to je svakako dio ovog sporta. Na utrci sam se osjećala veoma dobro, odgovarali su mi teški uslovi na stazi i na tehničkim dijelovima sam imala samopouzdanje. Forma je visoka tako da se radujem pripremama za svjetski kup Val di Sole u Italiji i Balkanskom prvenstvu”, rekla je Tanović.



Ovo je za našu takmičarku bio ukupno drugi nastup na svjetskom kupu, prošle godine je na istoj stazi zauzela 60. mjesto što je ujedno bio i najbolji plasman za BiH na utrkama svjetskog kupa. Ovogodišnjim plasmanom na 53. mjesto osvojila je novih 15 UCI bodova.



“Lejla je imala startni broj 55, što je značilo da će start na utrci biti težak, ali i bitan. Ipak, zapala je gužvu u prvom krugu, jer je veliki broj takmičarki padao na tehničkim dijelovima. Već krajem drugog kruga pronašla je svoj ritam i počela da napreduje. Na svakom dijelu staze prestizala je takmičarke da bi na kraju trećeg kruga zauzimala 40. poziciju. Izgledala je veoma dobro i zasigurno da bi još više napredovala do kraja utrke. Nakon defekta s gumom izgubila je mnogo vremena do tehničke zone, ipak taj gubitak je bio minimalan, jer je Lejla nastavila da vozi sa puknutom gumom. Trenutno nismo u mogućnosti nastupiti na svim svjetskim kupovima tokom godine jer to zahtijeva velike finansije, ali nam zato ostavlja dosta vremena da se pripremimo za Svjetski kup Val di Sole ”, rekao je za selektor MTB reprezentacije Amar Njemčević.







(24sata.info)