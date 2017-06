Nogometaši Slobode u trenažnom procesu su šesti dan. Prva četiri dana obavljeni su ljekarski pregledi, mjerenja i testiranja.

Vlado Jagodić

Trener Vlado Jagodić u razgovoru za Fenu kaže da je ovo treće testriranje igrača otkako je na Tušnju.



- Na ovaj način pratimo napredak ili nazadak igrača. Ne mogu reći da sam nezadovoljan, pogotovo su napredovali mladi igrači. Ima nekih koji su nazadovali, a pred odlazak u Kupres ćemo znati ko će otpasti. Trenutno niko nije višak. Trenira 28 igrača, a među njima nisu mladi reprezentativci Darko Todorović i Azir Muminović koji su oslobođeni do ponedjeljka – izjavio je Jagodić.



U ponedjeljak počinje druga faza priprema. Na Tušnju, a kasnije i u Kupresu, radit će dva puta dnevno. Tuzlaci će odigrati dvije interne i dvije kontrolne utakmice.



- Jučer smo odigrali prvu internu utakmicu, druga je 20. juna. Prije odlaska u Kupres odigrat ćemo dvije kontrolne utakmice (24. i 27. jula), nakon kojih će sve biti jasno, ko putuje, a ko ostaje, podsjeća.



Ponedjeljak je dan velikih očekivanja na Tušnju. Očekuje se dolazak dva stopera, Aleksandra Ignjatovića i Jove Kojića.



Nakon odlaska Mladena Veselinovića, Harisa Mehmedagića, Samira Efendića, Samira Merzića i Aleksandra Subića eto malo „vedrine sa Drine“.



- Sa dva stopera pregovori su završeni 99 posto. Neću o imenima sve dok ih ne vidim na treningu. Oni koji su otišli, a želio sam ih zadržati, sami su izabrali svoj put i želim im svaku sreću. No, moramo shvatiti da niko nije nezamjenjiv. Najveći podbačaj u prošloj sezoni imali smo u zadnjoj liniji i tu će doći do korjenitih promjena. Osim sa dva stopera, pregovaramo i sa tri napadača. Transferi neće biti okončani ni kada odemo u Kupres – napominje trener Tuzlaka.



Ugovore su potpisali Aleksandar Lazevski, Adnan Hadžić, junior Edin Salkić, zatim branič Zvjedan Đorđilović i Adnan Zukić koji je s „crveno-crnima“ dva i po mjeseca i „coach“ Tuzlaka veoma je zadovoljan njegovim zalaganjem.



Mnogo očekuje i od mladih, Nedima Omerovića, Muhameda Muratovića, te drugih igrača iz Slobodine škole nogometa.



Spominje se mogućnost povratka Sulejmana Krpića i Aleksandra Subića, ali to je neizvjesno.



- S Krpićem sam se čuo i on je jedan od trojice „špiceva“ s kojima pregovaramo. Šanse da dođe su 50:50. Kad se vrati u Štokholm znat će šta AIK planira s njima. Moguće je da ga pošalju na posudbu, ali pitanje je gdje. Subić se vratio u Partizan, trenutno je na Zlatiboru. Želim mu da ostane u ekipi, ali bih isto tako bio sretan i da ga ponovo pozajme Slobodi - ne skriva Jagodić.



Ponovio je da su Kojić i Ignjatović Slobodini igrači tek kada se pojave na Tušnju i prođu ljekarske preglede. Pregovara i sa Anelom Husićem iz Mladosti, Emirom Halilovićem iz Spartaka (Trnava), te s Amarom Rahmanovićem (Celje).



- Sa svima još traju razgovori. Amara Rahmanovića sam želio u Slobodi još prije šest mjeseci. Nažalost, on s Celjem ima ugovor koji je teško raksinuti. Da li ga žele pozajmiti, ne zavisi od nas. Lično bih ga volio vidjeti u Slobodi - kazao je Jagodić.



Na kraju je Jagodić ponovio ranije izjave o ciljevima Slobode. Rekao je da postoji kratkoročni i dugoročni cilj.



- Kratkoročni je Liga 6 i bio bih neozbiljan kada bih rekao bilo šta drugo. Dugoročni cilj je vezan za 100.godišnjicu postojanja Slobode. Pokušat ćemo osvojiti trofej. Ovdje sam zatekao dosta nesređenih stvari, bilo je turbulencija, neka se niko ne ljuti kada kažem da provjetravamo svlačionicu. Borit ću se da ostanu kvalitetni i karakterni igrači. Znam da se neki smiju kada spomenem borbu za titulu kroz dvije godine. Ali, ozbiljan sam, stručan i seriozan trener i znam šta govorim. Vidjet ćemo ko će se na kraju smijati, a ko će biti razočaran – zaključio je u razgovoru za Fenu trener Vlado Jagodić.





(FENA)