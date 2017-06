S iskustvom igranja u više srbijanskih klubova, mađarskom prvaku Honvedu i holandskom Fejenordu, Aleksandar Ignjatović (29) došao je u Slobodu kao trenutno najveće pojačanje u prijelaznom roku.

Foto: FENA

Ovaj 193 cm visoki stoper, prema mišljenju trenera Vlade Jagodića, pokrit će trenutno najdeficitarniju poziciju u tuzlanskoj ekipi.



- Tek sam došao u Tuzlu, ali prvi utisci su veoma pozitivni. Svi ljudi i igrači lijepo su me prihvatili, a zadovoljan sam što se sve odvija kako smo se dogovorili na početku pregovora - kaže Ignjatović u razgovoru za Fenu.



Posljednja destinacija bila mu je ekipa Novog Pazara, no glavna iskustva sticao je u inozemnim klubovima.



- Sigurno je da imam iskustva kako bih pomogao ekipi Slobode da ostvari zacrtane ciljeve. Koliko sam upoznat, cilj je Liga za prvaka i Evropa, a u godini kada se obilježava 100-godišnjica kluba da pokušamo uraditi nešto više - navodi novi grač Tuzlaka.



Ignjatović će tokom dana potpisati dvogodišnji ugovor. U toku su ljekarski pregledi i druga testiranja. Jučer je na Tušnju, unatoč vrelini, bez poteškoća otrčao veliki broj krugova oko igrališta.



Imao je još niz ponuda drugih klubova, ali je blizina Tuzle spram Beograda, gdje mu živi porodica, bio jedan od bitnih uvjeta za dolazak na Tušanj.



- Bilo je još nekih ponuda, ali je Sloboda bila najkonkretnija. Svi drugi su bili ono „sačekajte još malo“, a želio sam da što prije pronađem novi klub i da budem miran. I, naravno, da što prije počnem trenirati za novu sezonu. Imao sam jedno loše iskustvo iz Njemačke, plan se izjalovio, tako da sam ovoga puta prihvatio prvu konkretnu ponudu, a to je bilo iz Slobode. Nisam se dugo dvoumio - objašnjava.



Igrače novog kluba ne poznaje, osim jednog.



- Poznajem samo Lazevskog koji je igrao u Partizanu. Nadam se da ću ostale igrače vrlo brzo upoznati. Moj zadatak je da maksimalno pojačam zadnju liniju i da pokušamo biti uspješniji nego prošle sezone.



Supruga i sin su ostali u Beogradu, a dilemu o tome hoće li se priključiti Aleksandru u Tuzli, otklonio je jedan konkretan problem.



- Sina smo upisali u prvi razred škole i sada bismo ga trebali prebaciti ovamo, a to je malo komplikovano. Međutim, Tuzla je na dva sata vožnje od Beograda, tako da ćemo se posjećivati kad god se ukaže prilika - zaključio je Ignjatović u razgovoru za Fenu.





(FENA)