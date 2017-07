Fudbalski klub Sarajevo u proteklim sedmicama ponudio je trojici igrača nove ugovore. Višegodišnji ugovori, sa znatno boljim uslovima nego što su bili prijašnji, ponuđeni su Ameru Bekiću, Harisu Duljeviću i Adnanu Kovačeviću.

Foto: FK Sarajevo

Pomenuti igrači dobili su u nekoliko navrata određene rokove, do kada se trebaju izjasniti dali prihvataju ponudu kluba, a posljednji je istekao 30. juna ove godine, te klub zvanično potvrđuje da Bekić, Duljević i Kovačević neće u sezoni 2017/18. nositi dres Sarajeva.



Klub s Koševa je izrazio svoju žal što nije došlo do obostranog interesa i dogovora sa pomenutim igračima, obzirom da je bila želja kluba da Bekić, Duljević i Kovačević nastupaju za Bordo klub i nadolazećim godinama.



Defanzivac Adnan Kovačević stigao je u redove Sarajeva iz Travnika. U proteklim godinama odigrao je 80 utakmica i postigao četiri gola.



Dvadesetpetogodišnji Amer Bekić odigrao je za Sarajevo 75 utakmica, uz 19 golova, a već sada, bivši kapiten, Haris Duljević, sakupio je 97 nastupa za Sarajevo i zahvaljujući afirmaciji u klubu, dospio je do dresa "A" reprezentacije BiH.

(24sata.info)