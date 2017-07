Četiri mjeseca nakon što je napustio Slobodu i prešao u švedski AIK, Sulejman Krpić vraća se u tuzlanski klub, saopćeno je na službenoj stranici FK Sloboda.

Iako se očekivalo da će Krpić u neki od bh. klubova doći na posudbu, uprava Sloboda otkupila je njegov ugovor sa švedskim prvoligašem, čime je riješen gorući problem ekipe Vlade Jagodića u "špicu" napada.



Kako je objavljeno, Krpić će u Slobodi ostati do kraja 2019. godine, odnosno, do obilježavanja 100-godišnjice osnivanja Slobode, kada su Tuzlaci najavili pokušaj osvajanja prvog naslova prvaka u povijesti kluba.



Iz uprave "crveno-crnih" navode da su izuzetno zadovoljni napravljenim poslom i da im predstavlja veliko zadovoljstvo što će napad Slobode predvoditi jedan od najboljih nogometaša u bh. ligi, ali da će do početka sezone nastojati da dovedu još nekoliko pojačanja na deficitarnim pozicijama u ekipi.



Krpić je Slobodu napustio početkom marta kao vodeći strijelac Premijer lige BiH s 11 postignutih golova u 19 odigranih utakmica.



(FENA)