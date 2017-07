Nogometaši Slobode jučer su u šestoj pripremnoj utakmici remizirali s drugoligašem Slogom iz Tojšića (1:1).

Foto: 24sata.info

To je četvrti remi Tuzlaka, dok su jedine dvije pobjede ostvarili protiv slabašnih protivnika Kiseljaka (11:1) i ekipe Šujice (19:0).



Trener Vlado Jagodić nije krio nezadovoljstvo, ne toliko zbog rezultata koliko igrom uglavnom mlađih igrača.



"Ne samo da sam nezadovoljan nego sam bijesan. Uz uvažavanje ekipe Sloge, koja je pružila snažan otpor, morali smo pobijediti. Možda je ova grupa igrača već u razmišljanjima da će u prvenstvu biti starteri, ko zna. Ali, to je naša unutrašnja stvar i razgovarat ćemo o tome", kazao je Jagodić.



Smatra da ima još vremena da se neke loše stvari otklone, te da će već u subotu, protiv šabačke Mačve sve biti drukčije i bolje. Tim prije, što protiv Sloge nije igralo devet igrača koji su na Jagodićevom spisku u prvom planu za meč sa Širokim Brijegom.



"Na Kupresu smo dobro radili, tako da protiv Sloge nije bila upitna snaga, nego voljni moment i motiviranost. Vidjeli ste da je to mlada grupa igrača. Tražio sam od njih da ponove pristup kakav su imali u meču sa Šujicom na Kupresu. Nažalost, nismo ponovili ni pet posto stvari iz tog meča", rekao je Jagodić.



Svjesno je veću minutažu dao Milanu Ćulumu i Anelu Husiću, kojima nedostaje zajedničke igre s ekipom Slobode.



Ćulumu je dao pola sata protiv Sloge, Husiću cijeli sat.



"Već protiv jake Mačve u subotu će glavnina igrača na terenu provesti 70 minuta. Za mene 'generalka' uvijek ima takmičarski značaj. Tražit ću da pobijedimo bez primljenog gola. Protiv Sloge smo primili gol bez veze, ali se nadam boljem izdanju protiv Šapčana i siguran sam da će gledatelji vidjeti dobru utakmicu", uvjeren je trener Crveno-crnih.



Zadovoljan je formom Sulejmana Krpića, ali i ostalih igrača koji su došli u Slobodu.



"Vidi se da je Krpić u dobrom staju. Uostalom, već je imao takmičarske utakmice u AIK-u. Brine me jedino hoće li 'papirologija' biti na vrijeme sređena. On je na Kupresu protiv Šujice za 15 minuta postigao tri gola. Vjerujem u njega i očekujem nastavak njegove golgeterske forme kakva je bila uoči odlaska u Švedsku", ističe Jagodić.



Uz Krpića, pojačanjem smatra i Milana Ćuluma, te Aleksandra Ignjatovića, Adnana Zukića, Anela Husića, Zvjezdana Đorđilovića i još neke igrače.



"Husić i Edis Smajić trebali bi biti poenteri ekipe", zaključio je Jagodić.

(FENA)