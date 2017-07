Mladost je u Doboju kod Kaknja savladala Vitez u prvom kolu nove sezone BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine (1:0), a strijelac jedinog gola na utakmici u novoj sezoni domaćeg prvenstva bio je Milivoje Lazić.

Foto: Agencije

Arežina je šutirao sa distance u trećoj minuti, a u nastavku nije bilo većih uzbuđenja. Moglo je biti opasno u 24. minuti, ali udarac Aganspahića iz blizine izblokirao je Tipurić. Vitez je mogao do gola u 27. minuti. Zukić je sa samo pet metara glavom bio neprecizan.



Pokušao je i Đerić sa distance u 33. minuti, ali Velić je bio na mjestu. Dvije minute poslije Lazić je pogodio za 1:0 i to je bio prvi gol u novoj sezoni Premijer lige BiH. Bio je to izvanredan udarac igrača Mladosti sa 20-ak metara i sjajan gol.



Veliku šansu u 40. minuti imao je Šišić kojeg je odlično proigrao Karahmet, ali Tirić je dobro intervenisao. Rezultatom 1:0 završeno je prvo poluvrijeme. U nastavku utakmice dugo se ništa značajno nije dešavalo.



Lazić je u 79. minuti snažno šutirao, a Tirić je odbranio. Isti igrač je bio u šansi i u 86. minuti kada je prevario Tipurića, međutim uputio je udarac koji je otišao preko gola Tirića. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao.



(SCsport)