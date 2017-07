Tri utakmice 1. kola Premijer lige igraju se danas. Sarajevo će na najvećem bh. stadionu odmjeriti snage sa Zrinjskim, Široki Brijeg dočekuje tuzlansku Slobodu, dok će povartinik u elitni razred bh. nogometa banjalučki Borac sezonu otvoriti dvobojem protiv Čelika.

Igrači i stručni štab Sarajeva pod imperativom





Bordo tim je nakon ispadanja iz Evrope od moldavske Zarie ostao dužan navijačima. Za sramotno ispadanje pokušat će se koliko – toliko iskupiti u dvoboju s aktuelnim prvakom Zrinjskim. Dakako, svjesni su u bordo svlačionici da ih čeka težak zadatak.



"Igramo protiv šampiona države i očekujem zahtjevnu utakmicu. Domaćini smo i tražimo pobjedu. Učinit ćemo sve da dođemo do tri boda. Ahmetović ponovo neće biti u kombinaciji, ali mi radimo sa mladom ekipom, uz Krupu smo najmlađa ekipa u ligi. Raduje me to, ali i obavezuje. Sarajevo će učiniti sve da dođe do trofeja ove godine", istakao je strateg tima s Koševa Mehmed Janjoš.



Bez dvojbe, Sarajevo je pod imperativom pobjede. Na Koševu se ne praštaju neuspjesi, a u posljednje vrijeme ih je bilo mnogo. Stoga je kod navijača počelo da kopni povjerenje u stručni štab na čelu s Janjošem. Mjesto u vrhu napada u sudaru s Mostarcima trebao bi zauzeti povratnik Krste Velkoski koji je naglasio kako mu je drago da se vratio svom domu i da jedva čeka utakmicu.



Slišković: Bordo tim je zadržao stil igre od prethodne sezone





Gosti iz Mostara u grad na Miljacku stižu samo s jednim ciljem- da upišu trijumf i na najbolji mogući način otvore novu sezonu. Kako kažu žele postati prvi bh. klub koji je osvojio tri uzastopne titule.



"Zašto ne bismo bili prvi u historiji bh. nogometa sa osvojene tri titule u nizu? To je motiv za nas, kao što smo prošle sezone igrali da potvrdimo raniji naslov. Sigurno je to jedan veći motiv, jer ako nemaš to sve ostalo pada u vodu. Gledao sam obje utakmice Sarajeva u Evropi i prema onom što sam vidio mislim da su nezasluženo ispali jer je razlika u kvalitetu ogromna. Bordo tim je zadržao stil igre od prethodne sezone'', kazao je prvi šef struke Zrinjskog Blaž Slišković.



Sablić i Jagodić optimisti





Širokom Brijegu na megdan stiže Sloboda. Domaći će težiti da osvoje tri boda. Nakon eliminacije od škotskog Aberdeena iz Evropske lige izabranici Gorana Sablića okreću se bh. prvenstvu.



''Dostojno smo igrali u Evropi, dostojno smo prezentirali klub i Premijer ligu. Na dobrom smo putu, ova ekipa će rasti i prebacujemo fokus na bh. prvenstvo'', poručuje Sablić.



No, i Sloboda s puno optimizma stiže na Pecaru. Žele dobrim rezultatom otvoriti sezonu.



''Idemo pokušati odigrati otvorenu utakmicu. Imam sasvim dovoljan izbor igrača na raspolaganju koji su kvalitetni. Bit će određenih iznenađenja za kolegu Sablića, jer smo radili dosta u proteklim pripremama na načinu igre. Koliko znam, Sloboda dosad nije pobijedila u Širkom Brijegu. Imamo težak zadatak, ali zašto mi ne bismo bili ta generacija koja će nešto takvo uraditi. Ne treba se niko ljutiti na moj optimizam koji je, mislim s pokrićem'', kazao je Vlado Jagodić, trener tuzalnskog tima.



Banjalučani jurišaju na pobjedu, Hafizović poručuje da igrači Borca ne lete

Boracu u 1. kolu na noge dolazi zenički Čelik. Ovih dana intenzivirani su radovi na Gradskom stadionu u Banjoj Luci. Borac će spremno dočekati početak Premijer lige BiH nakon povratka u najviši rang bh. nogometa. U gradu na Vrbasu stvorena je dobra atmosfera pred okršaj s Čelikom. Tri boda donijela bi dodatno samopouzdanje pred nastavak sezone.



Međutim, iz Čelika poručuju kako u Banja Luku ne dolaze s bijelom zastavom. Kemal Hafizović, prvi šef struke Zeničana, podvlači kako su spremni na bitku ''prsa u prsa''.



''Borac je dobio desetak pojačanja. Ne bojim ih se, ne lete po zraku, ali imaju bolji igrački kadar. Imamo i mi svoj inat. Napravit ćemo dobru atmosferu, a za mnoge igrače to će biti prva noćna utakmica. Idemo hrabro prsa u prsa pa šta bude", kazao je Hafizović.



Parovi i satnica:



nedjelja:



Sarajevo – Zrinjski 19:00 sati (prijenos na Moja TV)

Borac – Čelik 19:30 sati

Široki Brijeg – Sloboda 21:00 sati (prijenos na Moja TV)

Ponedjeljak

Željezničar – GOŠK 20:30 sati (prijenos na Moja TV)



Rezultati utakmica odigranih u subotu: Radnik – Krupa 0:0, Mladost DK – Vitez 1:0.



(Klix.ba)