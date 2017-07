Fudbalski klub Željezničar danas je dobio novog šefa stručnog štaba Admira Adžema, koji je zamijenio dosadašnjeg trenera Slavka Petrovića.

Adžem je istakao da mu je čast biti na čelu najtrofejnijeg kluba u državi.



- Zahvalio bih se ljudima u klubu koji su mi dali šansu i koji vjeruju u mene. Svojim radom ću opravdati to povjerenje. Želim da ostvarimo zajedničke ciljeve koje klub ima i da obradujemo armiju navijača. Nadam se da ćemo imati mnogo razloga za radost - naglasio je Adžem.



Sportski direktor Željezničara Aldin Čenan dodao je da se Adžemov rad vidi kroz igru juniora koji su u tri zadnje godine osvojili dvije titule.



- Također i s kadetima je bio prvi. Raduje me što voli i želi kroz igru imati više igrača u završnici. Juniori koji su nedavno potpisali za prvi tim su odrasli uz Adžema što je veliki plus. Mislim da je on trener koji odlično poznaje svu našu djecu i drago mi je da će dobiti priliku da pokaže svoje trenerske kvalitete - potcrtao je Čenan, prenosi zvanična klupska stranica.





