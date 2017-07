U 2. kolu BH Telecom Premijer lige Mladost DK je na svom terenu savladala favorizovani Željezničar sa 2:1.

Foto: Klix.ba

Već u 13. sekundi meča domaći su poveli. Katastrofalnu grešku napravila je zadnja linija Željezničara kada je Osmanković slabo dodao loptu prema Graovcu, koju je Lazić presjekao i sigurno je matirao Kjosevskog za 1:0.



Plavi su bili u potpunom šoku, a već u 7. minuti bilo je 2:0. Raspoloženi Arežina je promiješao odbranu gostiju i proigrao je Aganspahića, a bivši igrač Sarajeva je mirno po drugi put matirao Kjosevskog.



Željezničar je prvi put prijetio u 16. minuti, ali nakon kornera Zec nije najbolje reagovao sa peterca. Samo dvije minute kasnije Arežina je sjajno proigrao Šišića, ali Kjosevski je spasio Željezničar potpunog potopa. Sjajni Arežina je u 22. minuti iskosa iz slobodnog udarca pogodio prečku gola Želje koji je u 25. minuti mogao smanjiti nakon dosuđenog indirekta na 15 metara. Ipak, Zakarić je šutirao ravno u Velića.



Rezervista Hiroš koji je zamijenio povrijeđenog Lazića, prijetio u 32. minuti nakon kontra napada, ali je njegov udarac izblokiran, a najbolju šansu Željezničar je imao u 45. minuti. Ramović se lijepo izborio za poziciju nakon prigravanja Zebe, ali udarac nekadašnjeg igrača Mladosti dobro je zaustavio Velić.



Otvaranje drugog dijela proteklo je u inicijativi Želje, ali Mladost je mogla do trećeg gola u 57. minuti. Ponovo je Graovac bio neporezan, ali Aganspahić je oklijevao i propala je dobra šansa. U nastavku su Plavi jalovo napadali, bez prave ideje i šanse, ali u finišu su uspjeli da dođu do gola.



U 84. minuti dosuđen je slobodan udarac za Željezničar iskosa sa 20 metara, a nakon ubačaja Zebe, najviši u skoku je bio Osmanković koji je glavom pogodio i smanjio na 2:1. Ipak, ispostavilo se da je to samo utješni gol za goste, pa je Mladost na kraju slavila zasluženu i veliku pobjedu u utakmici u kojoj je pokazano čak deset žutih kartona, po pet na obje strane.



POGLEDAJTE VIDEO.





(SCsport)