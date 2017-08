Fudbaleri Željezničara sutra na stadionu Grbavica dočekuju ekipu Viteza u okviru trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

'Plavi' su novu sezonu započeli sjajnom partijom na domaćem terenu protiv GOŠK-a kada su slavili s 3:1, ali su odmah u narednom kolu pokvarili dojam porazom od Mladosti iz Doboja kod Kaknja 2:1.



S druge strane Vitez je u prvom kolu poražen od Mladosti 1:0, ali su nakon toga remizirali s ekipom Krupe 1:1, i već sada se može nazrijeti da će to biti tim koji će se boriti za opstanak.



Trener Željezničara Admir Adžem istakao je da je njegov tim pretrpio težak poraz od Mladosti ali da su igrači izvukli određene pouke.



- Analizirajući šta se desilo izvukli smo pouke. Ja sam pobornik da je dobro napraviti korak nazad da bismo napravili tri naprijed. Kroz ovu sedmicu smo pokušali napraviti nešto bolje. Što sam vidio na treninzima daje mi optimizma. Otkako sam na klupi mnogo smo posla napravili a ima još da se radi. Onaj ko misli da se preko noći može napraviti neka se pokaže. Znam da ćemo imati dobru priču s lijepim završetkom. Ja želim stvarati, ja to znam, igrači znaju i mi to počinjemo raditi - rekao je Adžem.



Dodao je da je u prošlom meču bilo nekoliko 'remetilačkih' faktora te da je svjestan da je promjena na mjestu trenera došla naglo.



- Na utakmici me igrači nisu čuli, sada me čuju i to mi daje nadu. Osjećamo obavezu da već sutra pokažemo da je to samo bio loš dan - poručio je Adžem.



Prvotimac Željezničara Goran Zakarić sutra očekuje tešku utakmicu, ali je optimist.



- Neke pouke smo naučili nakon toga, radimo na treninzima, i pokušavamo da se popravimo. Vjerujem u ekipu i trenere i ako uđemo kako treba u utakmicu rezultat neće doći u pitanje. Vitez je ekipa koju treba respektirati - zaključio je Zakarić.



Utakmica se igra od 20.30 sati.

