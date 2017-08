Željezničar je na Grbavici u okviru 3. kola BHT Premijer lige ostvario pobjedu nad ekipom Viteza, a rezultat na kraju utakmice je glasio 1:0 u korist Plavih.

Prvi dio utakmice u potpunosti je pripao Plavima sa Grbavice. Željezničar je imao incijativu, a prvi pokušaj vidjeli smo u petom minutu kada je Zeba pokušao sa nešto više od 20 metara udaljenosti od gola Viteza.



Samo nekoliko minuta poslije nakon ubačaja Stevanovića, pokušao je Nikolić, ali nije bilo veće opasnosti po gol Tirića.



Plavi su u daljem toku poluvremena nastavili sa inicijativom na terenu, ali bez izglednih prilika, vrijedi istaći samo pokušaj Projića koji je otišao daleko iznad gola Vitežana.



Vitez je u 32. minutu susreta imao odličnu priliku, Karić je presjekao loptu na sredini igrališta i dodao do Zukića, koji u šesnaestercu pronalazi Mamića, ali Kjosevski brani udarac ovog igrača i otklanja opasnost od gola Plavih.



Do kraja poluvremena jedna prilika za Vitez i nekoliko za Željezničar. Naime, Vitez je preko Đurića pokušao, ali njegov dalekometan šut bez problema zaustavlja Kjosevski.



Nakon ubačaja Zebe, Zakarić spušta loptu za Žerića, međutim Miletić u posljednjem trenutku otklanja opasnost za gol Vitežana. U sljedećem napadu Stevanović ubacuje, ali Zeba je ostao kratak na ovu loptu te ne uspjeva ugroziti mrežu Tirića. Pred sami kraj poluvremena Osmanković odličnim pasom pronalazi Žerića, koji se spetljao u šesnaestercu Viteza, te je propala odlična prilika za Plave, i tako se na odmor otišlo sa početnim rezultatom.

Plavi su na početku drugog poluvremena imali inicijativu, a prvu priliku smo vidjeli u 54. minutum kada je Graovac dalekometnim udarcem pokušao ugroziti Tirića, ali lopta odlazi iznad gola Vitežana.



Plavi do naredne prilike stižu preko Zebe. Naime, za Željezničar je dosuđen prekršaj u zoni šuta, ali udarac Zebe lako zaustavlja Tirić.



Plavu u 65. minutu stižu do vodstva, nakon ubačaja Projića, na loptu natrčava igrać Viteza, Đorđe Ćosić, koji u maniru rasnih strijelaca matira Tirića i Željezničar dovodi u vodstvo.



Nakon ovog pogotka Plavi su u nekoliko minuta stvorili par prilika, ali bez veće opasnosti za gol Vitežana.



Vitez je u drugom poluvremenu prvi put zaprijetio preko Vranjića, čiji udarac završava tik iznad prečke gola Vedrana Kjosevskog.



Nakon ove prilike Viteza, došlo je do pada u igri obje ekipe te se na novo uzbuđenje čekalo nešto više od 10. minuta, kada Zec sa vrha kaznenog udarca pokušava ali lopta odlazi preko gola Tirića.



Željo je do kraja susreta još zaprijetio preko Blagojevića, ali njegov udarac odlazi visoko iznad gola Viteza.



Do kraja utakmice, Vitez je imao priliku da izjednači rezultat, ali udarac Đerića odlazi pored gola Plavih, te tako Željezničar slavi pobjedu od 1:0.



Vrijedi istaći da je Adžem na početku utakmice napravio lucidan potez i na mjesto zadnjeg veznog igrača postavio mladog Kemala Osmankovića, koji je odigrao svih 90. minuta, i očigledno ispunio očekivanja mladog trenera Plavih.



Novinarski žiri je na kraju utakmice izabrao igrača utakmice, a nagradu je ponio Goran Zakarić, desno krilo Željezničara, a navijači Plavih su na kraju utakmice zvižducima ispraćeni sa terena.



