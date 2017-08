Preostale tri utakmice 3. kola Premijer lige igraju se danas. Sarajevu na noge dolazi GOŠK, Borac će u Banjoj Luci ugostiti Mladost Doboj Kakanj, dok će Krupa odmjeriti snage sa Slobodom.

Foto: FK Sarajevo

Za Bordo tim nema puno filozofije u okršaju s timom iz Gabele. Pobjeda je imperativ, a to je potvrdio i prvi šef struke tim s Koševa Senad Repuh.



''Sve osim pobjede bismo smatrali velikim neuspjehom. Želimo ovjeriti ta tri boda iz Zenice, a pobjeda nad GOŠK-om bi nam dala vjetar u leđa i pozitivan pogled prema naprijed", istakao je Repuh. Stručni štab Sarajeva lišen je usluga Marka Mihojevića koji je povrijeđen. Bez dvojbe, koševski tim je favorit u ovom dvoboju, a gosti će težiti da najveći bh. stadion napuste neporaženi.



Borac će pokušati doći do trećeg uzastopnog trijumfa u okršaju s ekipom Mladost Doboj Kakanj koji ,također, iz prethodna dva meča ima stopostotan učinak. U domaćem taboru s optimizmom dočekuju novo iskušenje.



''Kada smo domaćini, nikome ne prepuštamo ulogu favorita. Očekujem tvrdu i neizvjesnu utakmicu jer je Mladost dosadašnjim rezultatima pokazala da je ekipa koja ima glavu i rep i koja zna da se brani, ali jednako kvalitetno i da napada. Međutim, ako mi pružimo onoliko koliko možemo u ovom trenutku, vjerujem u pozitivan rezultat'', rekao je prvi šef struke Borca - Željko Vranješ.



Izabranici Edisa Mulalića ne putuju u grad na Vrbasu s bijelom zastavom. Kako su najavili čvrstom igrom će pokušati doći do povoljnog rezultata, a to bi u ovom slučaju bio i remi.



Tuzlanska Sloboda u prva dva kola nije osvojila niti jedan bod. Dojam će pokušati popraviti u okršaju s Krupom. Strateg tuzlanskog tima Vlado Jagodić napominje da njegove izabranike čeka težak zadatak u trećem kolu.



''I sami znate kakve su bile dosadašnje utakmice između ova dva protivnika. Ovdje je riječ o jednoj situaciji u kojoj ja ne tražim alibi, a riječ je o podlozi koju Krupa ima i na kojoj niko ne pobjeđuje. Iz tog razloga nas čeka težak zadatak. Ipak, moramo pokušati dati više nego što smo davali, da bismo okrenuli situaciju i u Krupi napokon došli do nekog dobrog rezultata, a to je pobjeda'', kazao je Jagodić.



U Krupi napominju kako uvijek na svom terenu idu na pobjedu, a tako će biti i u dvoboju sa Slobodom.



Parovi i satnica:



Nedjelja



Krupa – Sloboda 17:00 sati (prijenos na BHT1)

Sarajevo – GOŠK 20:00 sati (prijenos na Moja TV)

Borac – Mladost DK 20:00 sati



U petak je Široki Brijeg pobijedio Čelik rezultatom 4:0. Dan poslije Radnik je savladao Zrinjski 2:1, dok je Željezničar s minimalnih 1:0 bio bolji od Viteza.



