Trener nogometaša Zrinjskog Blaž Slišković smatra kako je njegova momčad, nakon dobrog početka sezone i pobjeda nad Sarajevom i Širokom, "previše poletjela" što im se osvetilo na gostovanju u Bijeljini, gdje je Radnik nanio prvi prvenstveni poraz braniteljima naslova prvaka.

Blaž Slišković / 24sata.info

- Prije svega sam nezadovoljan odnosom svoje momčadi na utakmici u Bijeljini. To što se igralo po iznimno visokoj temperaturi nije nikakva isprika. Cjelokupna ekipa je podbacila i sigurno da zamjeram svojim igračima na njihovom odnosu prema svojim obvezama - kazao je Slišković na konferenciji za novinare uoči gostovanja Krupe u Mostaru u okviru četvrtog kola Premijer lige BiH.



Dodao je kako je nakon poraza održao sastanak s igračima na kojem im je kazao kako se predstava poput one u Bijeljini ne smije ponoviti te da vjeruje kako su njegovi nogometaši shvatili poruku koju im je želio prenijeti.



- Nakon dvije pobjede pomislili smo da smo nepobjedivi, odnosno da je dovoljno da samo izađemo na teren i da ćemo dobiti utakmicu. Ne smije misliti da ćemo se prošetati prvenstvom. Bez obzira s kim igraš moraš dati svoj maksimum ili barem najmanje onoliko koliko protivnik da, i tek onda kvaliteta, koja je sigurno na našoj strani, može doći do izražaja - istaknuo je Slišković.



Što se tiče subotnje utakmice, trener 'Plemića' smatra kako je Krupa iznimno kvalitetan protivnik, a Zrinjskom igra samo pobjeda.



- Imaju kontinuitet (Krupa), igraju skupa više od godinu dana, dobro se poznaju i imaju sistem igre kojim im dosta dobro odgovara. To je njihov trenere dobro posložio i očekujem tešku utakmicu, još težu s psihološkog aspekta jer nakon poraza u Bijeljini imamo imperativ pobjede. Ništa osim pobjede u ovom trenutku za nas ne bi bilo dobro - kazao je Slišković.



Kada je u pitanju sastav za sutrašnju utakmicu trener Zrinjskog kazao je kako još nije odlučio kojih jedanaest igrača će startati.



- Nemamo 'kartoniranih' igrača niti nekih ozbiljnijih problema s ozljedama, osim manjih zdravstvenih problema kod Todorovića, no on će i pored toga konkurirati za utakmicu. Vrlo je moguće da će biti nekih promjena, jer ne želim da neki igrači pomisle kako imaju zagarantirano mjesto u prvoj postavi bez obzira na njihov doprinos na terenu - poručio je trener Zrinjskog.



Utakmica Zrinjski – Krupa igra se u subotu u 20 sati, na stadionu pod Bijelim Brijegom.



(FENA)