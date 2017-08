Nogometaši Željezničara pobijedili su večeras u Sarajevu ekipu Borca sa 2:1 u utakmici četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: FENA

Mada su nakon prvih 45 minuta gubili sa 0:1, "plavi" sa Grbavice su u drugom poluvremenu uspjeli napraviti preokret i doći do treće pobjede u sezoni.



Golove za Željezničar postigli su Saša Kajkut (61.) i Asim Zec (68.), dok je strijelac za Borac bio Boris Raspudić (16.).



Željezničar je do pobjede došao uz dosta poteškoća, s obzirom na to da su se gosti iz Banje Luke pokazao kao veoma neugodan protivnik.



Nakon dvije prilike Željezničara na početku meča, Borac je u 16. minuti iz prve prilike došao u vodstvo. Galešić je iz slobodnog udarca s tridesetak metara ubacio loptu u šesnaesterac domaćih gdje se najbolje snašao Raspudić i glavom poslao loptu u gol.



Do kraja poluvremena Željezničar je još silovitije krenuo u napad, a najbolju priliku imao je Zeba u 41. minuti. Kapiten "plavih" šutirao je sa 16 metara u rašlje, a Karić je visoko skočio i praktično sa gol-linije glavom izbacio loptu u korner.



U drugom poluvremenu Željezničar je nastavio s napadima, ali su prvi zaprijetili gosti. Galešić je iz slobodnog udarca sa 18 metara gađao desni gornji ugao, a golman Kjosevski je odličnom intervencijom ostavio Željezničar u igri.



U 61. minuti Saša Kajkut je ušao u igru i već iz prvog dodira postigao gol te na najbolji način upisao debi za sarajevski klub.



Dvije minute kasnije Borac je ponovo mogao do vodstva, ali je Kjosevski još jednom bio na visini zadatka i odbranio udarac Veselinovića.



Željezničar do vodstva dolazi u 68. minuti. Zeba se našao u dobroj poziciji, ali se u odlučujućem trenutku okliznuo i loše šutirao, lopta se odbila do Kajkuta koji je vraća u peterac, Zajmović šutira i pogađa jednog od igrača Borca, a odbijenu loptu Zec šalje u mrežu.



Do kraja susreta nije bilo prilika te je susret okončan rezultatom 2:1.



Utakmicu na stadionu Grbavica sudio je Tomislav Čuić iz Tomislavgrada pred oko 3.000 gledalaca, među kojima je bilo i stotinjak navijača iz Banje Luke.



POGLEDAJTE VIDEO.



(FENA)