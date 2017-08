Fudbalski klub Željezničar savladao je ekipu Sarajeva rezultatom 0:1, u 112. vječitom debiju odigranom večeras na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase – Koševo, u sklopu petog kola Premijer lige BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Stvari su po domaćina krenule naopako već u trećoj minuti utakmice kada je fudbaler Sarajeva napravio penal nad Goranom Zakarićem, te dobio crveni karton. Zeba je bio precizan s bijele tačke te svoj tim doveo u vodstvo.



Ono što je također obilježilo prvo poluvrijeme jeste i isključenje Sinana Ramovića, iz redova Željezničara, koji je dobio dva žuta kartona u svega nekliko minuta. Obje ekipe na odmor idu s igračem manje, a rezultat je bio 0:1.



U drugom poluvremenu, u 51. minuti u redovima Sarajeva u igru je ušao Nedim Hadžić, koji je svega četiri minute kasnije oboren u kaznenom prostoru. Rahmanović šutira s bijele tačke, no bio je to prilično loš šut, koji golman Željezničara Kjosevski brani bez problema. Rahmanović je prokockao priliku da “bordo” tim dođe do izjednačenja.



Nešto bolja igra Sarajeva u nastavku utakmice, u 66. minuti Ahmetović, na odličnu asistenciju s desne strane, šutira glavom prema praznom golu, no nije imao sreće. Nije bilo promjene rezultata do kraja utakmice, Željezničar s tri boda odlazi kući.





Rezultati petog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:



Krupa - Čelik 1:0 (0:0)

Sarajevo - Željezničar 0:1 (0:1)



nedjelja:

Radnik - Gošk (17.00)

Sloboda - Zrinjski (20.00)

Široki Brijeg - Mladost (20.00)

Borac - Vitez (20.00)



Tabela:



1. ŽELJEZNIČAR 5 4 0 1 8:4 12

2. MLADOST 4 3 1 0 5:2 10

3. ZRINJSKI 4 3 0 1 5:3 9

4. RADNIK 4 2 1 1 3:4 7

5. ŠIROKI BRIJEG 4 2 0 2 7:3 6

6. BORAC 4 2 0 2 4:3 6

7. KRUPA 5 1 3 1 2:2 6

8. GOŠK 4 2 0 2 4:5 6

9. SARAJEVO 5 1 1 3 4:5 4

10. SLOBODA 4 1 1 2 1:3 4

11. ČELIK 5 1 0 4 3:9 3

12. VITEZ 4 0 1 3 1:4 1





