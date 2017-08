Fudbaleri Željezničara slavili su minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u sarajevskom derbiju na Koševu.

Arhiv / 24sata.info

"Jako teška utakmica. Nadam se da nije za gledaoce bila toliko dosadna kao prethodne. Došli smo da pobijedimo i tako smo se postavili. Problemi su se pojavili jer se nismo snašli s igračem više. Igrali smo s jakim protivnikom i koji su nam stvarali probleme. Imali su penal koji su promašili, ali to je fudbal", rekao je nakon utakmice trener tima sa Grbavice Admir Adžem.



S druge strane rezultatom nije mogao biti zadovoljan strateg Sarajeva Senad Repuh, koji je najavio odlazak sa klupe Sarajeva.



"Nemam šta zamjeriti igračima na zalaganju. Derbi je takav da atmosfera nikad ne izostane. Ako otvorite onako utakmicu i dobijete crveni, onda to mijenja sve što ste planirali. Mi smo s igračem manje odgovorili Željezničaru, ali nije nam se dalo da postignemo gol. Preostaje mi samo da čestitam Želji na pobjedi. Derbi je bio borben, bilo je tu i kvaliteta, ali igra s deset igrača promijenila je u mnogo čemu igru i nas i Željezničara. Nama ostaje da rješavamo svoje probleme i da popravimo atmosferu koja nas okružuje, a to je preduslov da se popravi bilo šta", rekao je Repuh.



"Nikad vam ne nude kada je dobro, nego uvijek kada je loše. Ako će nešto promijeniti, zašto ne dati otkaz - razmišljam i o tome. Ipak, treba prvo sjesti s upravom", kazao je Repuh..

(Avaz)