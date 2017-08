Fudbaleri Zrinjskog su u jednoj od najinteresantnijih utakmica, bar na papiru, slavili protiv Slobode rezultatom 2:0 na gostovanju u Tuzli.

Foto: Agencije

Sloboda je igrala nešto bolje na otvaranju utakmice. Domaći su već u 4. minuti zaprijetili, ali je odbrana gostiju neutralizovala pokušaj Lazevskog. Prvu prijetnju gosti su imali u 12. minuti kada je Miloš Filipović pokušao, no lopta je otišla pored gola. To je bila samo uvertira u ono što je isti igrač napravio u nastavku utakmice.



U 27. minuti Filipović je izveo fenomenalan udarac iz slobodnjaka i postigao je gol kakav se rijetko viđa na bh. fudbalskim terenima. Rezultatom 0:1 se otišlo na odmor, a domaći navijači su zvižducima ispratili fudbalere Slobode u svlačionicu.



Prva velika prilika u drugom dijelu viđena je u 48. minuti, a golman Muminović je odlično odbranio pokušaj Nemanje Bilbije.



Tačno sat vremena igre je pokazivao semafor kada je Filipović, ponovo veoma lijepo, pogodio za udvostručenje vodstva aktuelnih prvaka BiH. Tada je već bilo jasno da domaći teško mogu do povoljnog rezultata.



Do kraja su gosti mogli i do trećeg gola, ali je Muminović bio veoma raspoložen i odbranio je i veliku priliku Todorovića.



Široki preokretom ekipi Mladosti nanio prvi poraz ove sezone



Ekipa Širokog Brijega nastavila je pobjednički niz na svom terenu trijumfom nad ekipom Mladosti iz Doboja kod Kaknja rezultatom 3:1.



Osvajači Kupa Bosne i Hercegovine su do pobjede došli nakon preokreta u ovom susretu, pošto je Mladost imala vodstvo u ranoj fazi utakmice.



Gosti su došli u Široki Brijeg kako bi ostvarili povoljan rezultat, a to se odmah vidjelo i na igri koju su prikazivali. Imali su posjed lopte nešto više, te nekoliko konkretnijih akcija, ali u prvoj četvrtini utakmice nije bilo velikih prilika.



U 31. minuti prvo veće uzbuđenje i odmah pogodak, a strijelac je bio Bojan Regoje. Nakon tog pogotka domaći su se razbudili i počeli prijetiti. Prvo je Menalo imao priliku, ali je šutirao pored gola.



U sudijskoj nadoknadi prvog dijela vidjeli smo poravnanje, a strijelac gola bio je Jurić.



Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je počelo i drugo, a to je bolja igra Širokog Brijega. Ofanziva je urodila plodom u 60. minuti susreta. Strijelac pobjedonosnog pogotka bio je Ćorić. Do kraja su domaći bili nešto bolji na terenu, a posao im je olakšan jer je Mladost posljednje minute susreta imala igrača manje.



(SCsport)