Nogometaši Željezničara u derbi susretu 6. kolu BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine u subotu na Grbavici dočekuju ekipu Širokog Brijega.

Admir Adžem / 24sata.info

Nakon pobjede nad gradskim rivalom Sarajevom u prošlom kolu, "Plave" očekuje još jedan težak susret.



Trener Admir Adžem na pres-konfrenciji ja kazao da je "ova sedmica iskorištena da se ekipa nakon derbija oporavi i što bolje taktički pripremi za predstojeći susret".



- Široki Brijeg nam je tradicionalno neugodan protivnik jer u posljednje vrijeme rijetko ostvarujemo pozitivan rezultat protiv njih. Prošle sezone u Kupu smo izgubili 3:0 na Grbavici. Dolazi protivnik koji igra u sistemu koji nije tipičan za našu ligu i to mu stvara prednost u odnosu na neke protivnike. Imaju puno rješenja u napadu, mladih i potentnih igrača koji mogu biti opasnost po protivnika. Taj njihov sistem daje njima neke prednosti, ali i nosi neke mane koje ćemo mi pokušati iskoristiti - rekao je Adžem.



Naglasio je da je pobjeda njegove ekipe protiv Sarajeva donijela pozitivnu atmosferu u cijelom klubu, kao i među navijačima, ali da su se igrači u derbiju "energetski potrošili".



- Derbi nas je koštao puno, jer smo izgubili nekoliko igrača. Mladi Osmanković je izgubljen, on se povrijedio nakon što je nezgodno doskočio. Stanić također neće moći konkurisati. Ostali smo i bez Ramovića, koji je isključen u derbiju. Od ranije nemamo Crnova i Markovića tako da je to pet igrača koji će nam nedostajati u ovoj utakmici - kazao je Adžem.



Trener Plavih je najavio da će šansu pružiti nekolicini mladih igrača, "koji iz treninga u trening pokazuju da se sve ozbiljnije mora na njih računati".



Susret Željezničar - Široki Brijeg igrat će se u subotu od 20 sati.



(FENA)