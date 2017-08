Derbi susret 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Širokog Brijega okončan je remijem bez golova.

Foto: FENA

Domaći sastav bio je bolji protivnik u prvom poluvremenu. ''Plavi'' su bili ofanzivniji i konkretniji tim, ali nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti golmana Širokog Luku Bilobrka.



Iako su gledaoci na ''Grbavici'' mogli vidjeti nekoliko poluprilika u prvih 45. minuta meča, koje su uglavnom kreirane iz prekida, golova nije bilo. U prvih 20 minuta meča prilika nije bilo. Obje ekipe su igrale čvrsto, bez rizika po vlastiti gol.



Željezničar je u 21. minutu prijetio nakon slobodnog udarca i ubačaja Zajka Zebe, ali Saša Kajkut nije mogao savladati Bilobrka.



Domaći sastav je bio ofanzivniji protivnik u prvom dijelu meča, ali većih prilika i promjene rezultata nije bilo.



Sarajevski ''plavi'' nastavili su napadati i u nekoliko navrata izgledalo je da mogu ugroziti protivnika, međutim, odbrana Širokog je bila na visini zadatka.



Najbolju priliku u prvom poluvremenu imao je kapiten Željezničara Zajko Zeba, koji u 41. minutu iz odlične situacije šutira posred Bilobrka, a odličan udarac u sudijskoj nadoknadi imao je i Asim Zec, međutim, bio je neprecizan.



Početkom drugog poluvremena igrač Širokog Josip Ćorić nakon dobre akcije pogađa stativu. To je ujedno bila najbolja prilika za goste do tog dijela meča.



Ipak, odnosi snaga na terenu ostali su isti kao u prvom poluvremenu. Željezničar je napadao, a Široki se branio i čekao na prilike iz kontranapada. Zbog pritiska domaćih nogometaša Široki je u narednim minutama teško prelazio iz odbrane u napad.



U nastavku meča gosti su se konsolidovali, te u nekoliko navrata izveli dobre kontranapade, ali nisu uspjeli savladati oprezni odbrambeni bedem Željezničara.



Učestali napadi Željezničara otvorili su prostor kontranapadima gostiju, koji su u 82. minutu ponovo zatresli okvir gola Vedrana Kjosevskog. Šutirao je Luka Menalo, a srećom po domaći sastav pogodio je prečku. U istom napadu odbrana Željezničara na rubu šesnaesterca pravi prekršaj i daje gostima novu šansu, ali Kjosevski brani udarac Josipa Barišića.



Minut prije kraja regularnog toka utakmice drugi žuti karton dobio je igrač Željezničara Danijel Graovac.



Do kraja utakmice promjene rezultata nije bilo. Široki je osvojio vrijedan bod na teškom gostovanju na ''Grbavici'', ali i u taboru Željezničara mogu biti zadovoljni s obzirom na to da je protivnik večeras imao konkretnije šanse za postizanje gola.



(FENA)