Viđena je golijada u utakmici šestog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine između Čelika i Slobode. Utakmica je završena rezultatom 2:2, a domaće je sa dva gola spasio Aidin Mahmutović.

Foto: Klix.ba

Čelik je u prvoj prilici bio u sedmoj minuti. Mahmutović je pokušao, ali nije bilo problema za Hadžića. Kalezić je pokušao na drugoj strani. Kouadio je prikazao fantastične driblinge u 14. minuti, no na kraju je uputio pogrešan pas. Sloboda je imala veliku šansu u 16. minuti kada je Krpić pogodio stativu, nakon ubačaja Ordagića.



U nastavku viđeni su pokušaji Hairlahovića i Salčinovića. Hairlahović je ponovo bio u prilici u 23. minuti. Opasno je šutirao, ali je Marković odbranio. Do kraja prvog poluvremena Kouadio je bio u prilici na jednoj, a Ordagić na drugoj strani, međutim nije bilo promjene rezultata.



Samo nakon dvije minute igre u nastavku. Kalezić je dobrim udarcem sa ruba šesnaesterca pogodio za vodstvo Slobode od 0:1. Već u 60. minuti bilo je 0:2. Ordagić je centrirao sa desne strane, a Krpić je glavom zatresao mrežu domaćih. Ipak, Zeničani su se ekspresno vratili.



Kouadio je pokušao u 68. minuti, a odbijena lopta došla je do Mahmutovića, koji je smanjio na 1:2. U 74. minuti Kouadio je asistirao za Mahmutovića, a napadač Zeničana drugim golom je poravnao rezultat. Do kraja utakmice Kouadio je imao jednu dobru priliku, međutim nije bilo promjene rezultata.



Fajić donio pobjedu Krupi u Gabeli



Krupa je u Gabeli ostvarila pobjedu protiv GOŠK-a u šestom kolu BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine (0:1), a jedini pogodak na utakmici postigao je Nusmir Fajić.



GOŠK je na početku utakmice pokušao preko Ankovića, da bi u 13. minuti Ramić postigao pogodak, ali dosuđen je ofsajd. Krupa je zaprijetila preko Ljubenovića. Anković je još jednom pokušao, ali do kraja poluvremena nije bilo promjena.



Nakon lošeg prvog poluvremena, drugo je bilo nešto bolje. Marjanović je u 50. minuti šutirao u Kozića, da bi nakon toga Milovanović šutirao pored gola. Odličan udarac Zolja odbranio je golman gostiju.



Krupa je došla do prednosti u 70. minuti kada je pogodio Fajić. U nastavku domaći su mogli do izjednačenja, ali je udarac Đajića zaustavila prečka. Do posljednjeg sudijskog zvižduka rezultat se nije mijenjao.



(SCsport)