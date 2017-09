Nakon reprezentativne stanke domaće nogometno prvenstvo nastavlja se u subotu i nedjelju utakmicama 7. kola Premijer lige BiH u okviru kojeg će branitelj naslova prvaka i vodeći na ljestvici HŠK Zrinjski u subotu na svom terenu ugostiti Čelik.

Foto: 24sata.info

- Ne smijemo olako shvatiti Čelik. To sada nije ista ekipa s početka sezone kada su imali puno problema. Konsolidirali su se, kvalitetnije igraju, doveli su i nekoliko ozbiljnih pojačanja. Očekujem da će igrati defanzivnije, čekati svoju priliku iz kontranapada, a mi moramo maksimalno koncentrirani ući u utakmicu i ako tako bude vjerujem da dobar rezultat neće izostati - kazao je trener 'Plemića' Blaž Slišković na konferenciji za novinare.



Dvotjednu stanku u prvenstvu Zrinjski je iskoristi za sudjelovanje na prijateljskom turniru u Vinjanima, gdje je Zrinjski poražen nakon jedanaesteraca od hrvatskog prvoligaša Rudeša (u 90 minuta igre nije bilo golova), a zatim je s visokih 5:0 nadigrao niželigaša Vinjane.



- Na tom turniru dobili su priliku igrači koji su manje igrali na početku prvenstva. Neki igrači iskoristili su tu priliku da se nametnu, neki, na žalost, nisu. Uglavnom, zadovoljan sam prikazanim i sada imam jasniju sliku trenutne forme pojedinaca i na koga mogu računati u predstojećim prvenstvenim susretima - kazao je strateg Mostaraca.



Dodao je kako je proteklih dana radio i na ispravljanju nekih taktičkih propusta koji su njegovi igrači pokazali u prvih šest kola.



- Radi se, prije svega o propustima u obrani. Konkretno, u utakmici u Vitezu primili smo dva gola nakon individualnih pogrešaka. Kao klub koji konkurira za sam vrh tabele takve si greške više ne smijemo dopustiti - kazao je Slišković.



Što se tiče igračkog kadra za utakmicu protiv Čelika, Katanec, Filipović i Stojkić imaju manjih zdravstvenih problema, no Slišković vjeruje kako će sva trojica biti spremna za igru.



Trener Zrinjskog najavio je kako bi u prvoj postavi moglo doći do nekih promjena na poziciji zadnjeg veznog, dok će obrana i napad ostati isti.



- Handžić je zabio četiri gola Vinjanima i vidi se da se radi o kvalitetnom napadaču na kojega mogu računati, ali ja sam zadovoljan kako je prednji red do sada izgledao s Filipovićem, Bilbijom, Todorovićem i Jovićem, i za sada ih ne mislim mijenjati. Eventualno razmišljam o nekim izmjenama na dvije pozicije zadnjeg veznog, ali o tome ću odlučiti pred samu utakmicu - kazao je Slišković.



Nakon šest odigranih kola, s pet pobjeda i 15 bodova, Zrinjski se nalazi na prvom mjestu prvenstvene ljestvice, dok je Čelik predzadnji s 4 boda.



Utakmica Zrinjski – Čelik igra se u subotu, s početkom u 19.30 sati.

(FENA)