Sarajevo je na Koševu deklasiralo Vitez sa 4:0, a trener Bordo ekipe je nakon meča bio veoma zadovoljan.

Husref Musemić / 24sata.info

Musemić ističe da je Sarajevo u ovom meču imalo ulogu favorita, te da je na odličan način opravdalo.



”Ja sam zadovoljan. U prvom poluvremenu nismo imali realizaciju, te smo na odmor otišli sa neriješenim rezultatom. U drufom periodu smo nastavili sa napadima i popravilli realizaciju, te tako stigli do pobjede. Bili smo favoriti prije meča, i samo smo tu ulogu opravdali.”



U narednom kolu Bordo momci dočekuju Široki Brijeg, a Husref od tog meča očekuje sljedeće:



”Imamo još sedam dana do utakmice, mi ćemo učiniti sve da odigramo kvalitetno, a za šta će to biti dovoljno, vidjet ćemo.”



FK Sarajevo - NK Vitez 4:0 / Izjava Musemića by watch-it-now



(SCsport)