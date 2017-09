Fantastična utakmica viđena je u Mostaru u sedmom kolu BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine. Čelik je poveo na početku protiv Zrinjskog sa 0:2, međutim na kraju su upisali ubjedljiv poraz (5:2).

Foto: Agencije

Čelik je priredio rijetko viđen šok na našim terenima. Zeničani su poveli sa 0:1 u prvoj minuti kada je Kouadio asistirao za Mahmutovića, a iskusni napadač matirao je Pirića. Samo tri minute poslije, Mahmutović je asistirao Kouadiju, koji je pogodio za 0:2.



Nakon toga Zrinjski je priredio rijetko viđen preokret. Već u šestoj minuti Katanec je smanjio na 1:2, da bi u 14. minuti Bilbija poravnao na 2:2 poslije asistencije Filipovića. Nakon samo 19 minuta igre, Plemići su poveli, a pogodak za 3:2 postigao je Jović.



U nastavku mostarski klub imao je tri velike šanse. Oba puta pokušao je Bilbija. Prvo je u 33. minuti Čelik spasio Marković, da bi nakon toga napadač Zrinjskog iz voleja šutirao malo pored gola. U finišu utakmice Jović je poslao loptu nekoliko centimetara pored gola.



Početak drugog dijela bio je dosta miran, a prvu veliku šansu u nastavku imao je Zrinjski preko Stojkića. Pokušao je i Bilbija u 64. minuti. Plemići su došli do petog gola u 69. minuti, a strijelac je bio Todorović. Do kraja nije bilo promjene rezultata.



HŠK Zrinjski - NK Čelik 5:2 [Golovi] by watch-it-now





GOŠK odnio puni plijen sa Tušnja



Sloboda je danas na Tušnju ugostila ekipu GOŠK-a, a rezultat na kraju utakmice glasio je 0:1 u korist gostiju.



GOŠK je od samog starta utakmice bio bolja ekipa na terenu. Prvi dio igre je prošao u sporadičnim prilikama na obje strane, ali bez većeg učinka, da bi u 23. minutu domaći navijači doživjeli veliki šok.



Naime, ekipa GOŠK-a je u pomenutom minutu stigla do vodstva a strijelac vodećeg pogotka bio je Mile Pehar.



Nakon toga Gabeljani su zaigrali mnogo bolje, ali promjene rezultata do kraja poluvremena nije bilo te se na odmor otišlo sa rezultatom 1:0 u korist gostiju.



U drugom dijelu igre gosti su svoje prilike tražili preko kontranapada, te su terensku inicijativu prepustili Slobodi, koja nije uspjela ozbiljnije ugroziti gol Gabeljana, te je utakmica završena sa pobjedom GOŠK-a od 1:0.



Vrijedi istaći da je za Slobodu ovo četvrti poraz u novoj sezoni BHT Premijer lige, te da će nakon osmog kola ostanak Vlade Jagodića na klupi ekipe sa Tušnja biti veoma upitan.



(SCsport)