Preostale tri utakmice 7. kola Premijer lige BiH igraju se danas. Radniku na noge dolazi Željezničar, Krupa će ugostiti najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva ekipu Mladosti, dok će banjalučki Borac s novim trenerom Zoranom Kizom Milinkovićem gostovati na Pecari.

Arhiv / 24sata.info

Plavi s Grbavice pokušat će u Semberiji osvojiti kompletan plijen. To je potvrdio i prvi šef struke Admir Adžem.



"Tradicija je na našoj strani. Posljednjih godina tradicionalno dobro igramo u Bijeljini, te se nadamo da ćemo ponoviti dobru igru. Ne krijemo da idemo po bodove. Pauzu smo iskoristili kako bi ispravili nedostatke'", istakao je Adžem.



Stručni štab tima s Grbavice lišen je usluga Bogičevića koji je suspendovan i Osmankovića koji je povrijeđen.



Domaći naglašavaju kako s respektom dočekuju goste iz glavnog grada BiH. Ipak, vjeruju kako mogu doći do pozitivnog rezultata.



Širokom Brijegu na megdan stiže Borac. Strateg tima s Pecare Goran Sablić nada se nastavku pobjedničke serije na domaćem terenu.



"Želimo nastaviti pobjednički niz na Pecari i uveličati rođendan naših najvjernijih navijača Škripara. Borac ima dobru ekipu koja se voli nadigravati i bit će zanimljivo", kazao je trener Širokog.



Gosti iz Banja Luke s dosta optimizma i samopouzdanja dolaze na Pecaru. Ujedno bit će to i debi novog šefa struke Zorana Kize Milinkovića.



"Pokušali smo pauzu iskoristiti na najbolji način. U igračkom kadru nemamo većih problema s povredama, svi će biti na raspolaganju i spremni su za utakmicu protiv Širokog Brijega koji je klub za respekt. Pokazali su da imaju stabilnost i snažan tim, čeka nas teška utakmica. Očekujem da igrači pokažu ambicije te da dobro odigraju i daju svoj maksimum. Vidjet ćemo za šta će to biti dovoljn", izjavio je Milinković.



Krupa će odmjeriti snage s ekipom Mladost Doboj Kakanj. Domaće čeka težak ispit jer su se izabranici Edisa Mulalića u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazali kao izuzetno nezgodna ekipa za sve rivale. U dosadašnjem dijelu prvenstva Mladost je samo poražena na Pecari protiv Širokog Brijega. Ipak, izabranici Slobodana Starčevića najavljuju kako će igrati ofanzivno od prve minute.



Raspored i satnica:



Nedjelja



Krupa – Mladost DK 16:00 sati

Radnik – Željezničar 16:30 sati (prijenos na Moja TV)

Široki Brijeg – Borac 20:00 sati (prijenos na BHT1)



Rezultati utakmica odigranih u subotu: Sarajevo – Vitez 4:0, Zrinjski – Čelik 5:2, Sloboda – GOŠK 0:1.



(Klix.ba)