Krupa je savladala Mladost u utakmici sedmog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine, te su tako nanijeli drugi poraz timu iz Doboja kod Kaknja ove sezone (3:1). Hat-trick za domaće postigao je Nusmir Fajić.

Foto: FK Krupa

Krupa je prva opasnije zaprijetila. Milanović je šutirao u sedmoj minuti, međutim Bukvić je sjajno odbranio. Domaći su do prednosti došli u 12. minuti kada je nakon kornera prvo skočio Vukotić, a zatim je Fajić pogodio mrežu tima iz Doboja kod Kaknja.



Dvije minute poslije gola Krupa je imala novu šansu, a Nikodijević je šutirao pored gola. Nakon 20-ak minuta igre zaprijetili su i gosti, a odmah nakon toga domaći su ponovo bili u prilici kada je udarac Ljubenovića odbranio Bukvić.



Do kraja prvog poluvremena Vukotić je šutirao pored gola. Nakon desetak minuta igre u drugom dijelu Mujagić je šutirao preko gola iz slobodnjaka. Krupa je bez problema čuvala stečenu prednost, a u 72. minuti Fajić je došao do hat-tricka, pogodio je za 3:0.



Krupa je do kraja utakmice napravila još neke prilike, a u 87. minuti tim iz Doboja kod Kaknja uspio je doći do jednog gola. Strijelac je bio Lazić. Gosti su do kraja utakmice imali još neke dobre pokušaje, ali završeno je rezultatom 3:1.





(SCsport)