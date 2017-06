Sudije iz Poljske su svoje odradili u prvih 30 minuta, a domaći su morali taj vjetar u leđa iskorstiti i sami zapeti malo, što se desilo sredinom drugog poluvremena, kada su naši pali u igri sedam protiv devet.

Marko Panić / 24sata.info

Piše: Nermin Bise



Sedam Austrijanaca i dva Poljaka igrali su večeras rukomet protiv reprezentativaca Bosne i Hercegovine u odlučujućoj utakmici za odlazak na Evropsko prvenstvo iduće godine u Hrvatskoj. Prvo poluvrijeme su sudije iz Poljske očigledno igrali za Austrijance i tu su prelomili ovu utakmicu.



Na svaki dosuđeni sedmerac Austrijancima Poljaci su domaćine častili isključenjem naših igrača. A takvih situacija bilo je pet ili šest. Kada su naši momci imali po tri gola razlike u naletima da odu na četiri ili pet razlike, tada su Poljaci držali domaće na površini iznad vode. I nekako su ih uspjeli pogurati do 17:17 na poluvremenu.



Da ne bi bilo tako očito i blamažno ''natezanje'' za Austrijance i u nastavku igre, Poljaci su počeli suditi normalno, i tada su naši imali dva gola prednosti u prvih desetak minuta drugog poluvremena. I onda je nakon 40 minuta igre došlo do pada i potpunog raspada igre naše reprezentacije.



To je posljedica igre u cijelom prvom poluvremenu kada su naši imali dva ili tri igrača manje (isključeni igrač, plus dvojica sudija iz Poljske). Jednostavno, do pada naših igrača sredinom drugog poluvremena je moralo doći.



Rukometni savez BiH je nevažan pod krovom EHF-a. Na domaćoj rukometnoj sceni taj Savez je nesposoban i već dugi niz godina kompromitovan i ogrezao u aferama i neregularnostima.



Šta se onda moglo očekivati večeras u susretu protiv Austrije? Sve nade i očekivanja bile su čiste iluzije čim su Poljaci počeli ''masakrirati'' našu reprezentaciju u prvom poluvremenu. Poljaci su svoje odradili u prvih 30 minuta, a onda su se i domaći morali malo potruditi, a to im nije bilo teško od 45.minute kada je utakmica i prelomljena.





(24sata.info)