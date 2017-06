Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Austrije u Beču rezultatom 34:32 u posljednjem kvalifikacionom susretu za Evropsko prvenstvo 2018. godine u Hrvatskoj, te je na taj način ostala bez smotre najboljih evropskih selekcija.

Foto: 24sata.info

Na samom startu utakmice Austrija je povela 2:0 nakon što je Prce promašio sedmerac za naše vodstvo, a potom smo izgubili loptu što su domaći brzo kaznili. Domaći su imali i 3:0 i 5:2, ali potom je uslijedila velika serija našeg tima od 0:5 i za tili čas rezultat je bio 5:8.



Posebno raspoloženi su bili naši krilni igrači na čelu sa Predragovićem, a razigran je bio i Panić sa vanjskih pozicija, te smo sve do 24. minute održavali prednost od tri gola. Tada su na scenu stupile poljske sudije sa nekoliko vezanih, u najmanju ruku sumnjivih isključenja i Austrija je u 25. minuti poravnala na 15:15.



Kakav je bio sudijski kriterij najbolje oslikava podatak da smo u prvom poluvremenu zaradili čak sedam isključenja, a Austrija je imala samo jedno i to tek u 29. minuti. Na odmor se otišlo rezultatom 17:17 uz četiri gola Panića i Predragovića, a isto toliko ja za domaće postigao Webber.



Drugi dio smo počeli sjajno sa dva gola Nujića i Terzića, imali smo i igrača više, ali u 36. minuti Austrija je izjednačila na 20:20. Ipak, izvanredni Panić je u tim trenucima igrao simultanku, a u 39. minuti nakon gola Terzića sa sedam metara imali smo opet “+2” (21:23) i igrača više u polju.



Uslijedilo je potom nekoliko tehničkih grešaka u napadu što su domaći znali da iskoriste i 15 minuta prije kraja nakon dugo vremena poveli su sa 26:25. Kriza se nastavila i u narednim napadima, te je već u u 46. minuti bilo 28:25 za Austriju, a deset minuta prije kraja vodili su sa 31:26 i sve je bilo gotovo.



Iako smo igrali sjajno prvo poluvrijeme i dobrih desetak minuta nastavka, do kraja smo doživjeli potpuni raspad i poraz rezultatom 34:32, a pored Španije na Evropsko prvenstvo iz naše grupe se plasirala Austrija.





(SCsport)