Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se sinoćnjim porazom od Austrije oprostila od plasmana na Evropsko prvenstvo. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman se po povratku u Sarajevo u razgovoru za Klix.ba osvrnuo na duel u Beču, ali je razgovarao i o budućnosti reprezentacije.

"Nije da motivacije i želje nije bilo kod naših reprezentativaca, borili su se da napravimo taj iskorak. Sami smo sebe pobijedili, napravili smo nekoliko vezanih tehničkih grešaka sredinom drugog poluvremena koje pioniri prave, koje su nas i koštale dva boda. Nevezano za suđenje, koje ne bih komentarisao, imali smo dugo vremena utakmicu pod kontrolom, ali smo dali Austrijancima šansu za pobjedu i oni su to iskoristili", rekao je razočarani Šuman na početku razgovora.



Šuman ističe kako i pored neplasmana na Evropsko prvenstvo ima i pozitivnih stvari u reprezentaciji.



"Mogu biti zadovoljan nekim segmentima igre. U prvom poluvremenu krila su odradila fantastičan posao, bilo je širine u našoj igri, borbenosti, volje. To je sve bilo do 45. minute, ali utakmica traje 60 minuta. Dolazimo do tih 30 i više golova po utakmici. Postoji kontra, polukontra, brzi centar, igra sedam protiv šest... To sve funkcioniše bolje nego u prošlosti, ali moramo naučiti ne pobijediti sami sebe. Ostaje nam da radimo na ispravljanju tih grešaka", kaže Šuman, te dodaje kako se stvari koje su se dešavale od 45. minute meča u Beču ne smiju dešavati profesionalnim sportistima.



"Ovo je bila historijska šansa"



"To su sve bile početničke greške. Shvatio bih da uradimo akciju, pa da se lopta pokuša provući do pivota, pa protivnik presiječe loptu, ali ovdje se radi o bacanju lopte u razmaku od tri metra. To se uči u pionirima i na ovom nivou se to treba raditi žmireći", govori Šuman i nastavlja:



"Umor ne može biti razlog niti alibi za to jer rotiram igrače tokom utakmice baš zbog intenziteta igre. Bacanje lopte u razmaku od tri metra mora se žmireći raditi bez obzira bio igrač umoran ili ne. Ovo je bila historijska šansa, ovih 60 minuta i svakom igraču je to trebao biti ogroman motiv. Radi se o individualnom fokusu na stvari koje mi radimo. Bit će mnogo razgovora u budućnosti jer takve vrste grešaka ne smiju da se dešavaju", kaže Šuman.



Posebno je tužno bilo gledati kontranapad Austrijanaca desetak minuta prije kraja meča nakon kojeg je Grahovac zabilježio odbranu, ali pošto se niko od naših igrača nije ni pomislio vratiti u odbranu, Austrijanci su ponovo došli do lopte i postigli gol.



"Upravo u toj situaciji se ogledaju individualni fokusi igrača. Pogledajte samo razliku u mentalitetu između Skandinavaca i naših ljudi. Sa 10 godina oni uče da je normalno da se izgubi lopta, ali nije normalno da se poslije te greške ostane na protivničkoj polovini i da se ne trči nazad. Greške se dešavaju, ali igrači moraju trčati nazad da pokupe loptu koju odbrani naš golman. To je veoma ružno i teško je to preživljavati na klupi. Takve stvari su neprihvatljive", kategoričan je Šuman.



Šuman smatra i kako svaki igrač mora biti spreman na bilo koju ulogu koju mu odredi selektor.



"Igrača ne treba zanimati šta onaj drugi radi na terenu. Igračima ne treba biti bitno da li će igrati tri napada na meču ili tri odbrane, da li će igrati 5, 25 ili 45 minuta i na taj način naši igrači moraju razmišljati. Kada tako budu razmišljali, dobit ćemo veoma jak kolektiv", kaže Šuman.



Austrijanci su sinoć igrali oslabljeni, te su sav teret u napadu preuzeli Bilyk, Božović i Weber. Šuman smatra kako je posao u prvom poluvremenu odlično obavljen.



"Cijela koncepcija naše odbrane je da bila da izlazimo na Božovića i Bilyka. Terzić i Prce su odradili fantastičan posao na Božoviću u prvom poluvremenu. Moram istaći i da su nam golmani dobro branili u prvom poluvremenu, ali su nam nedostajale njihove odbrane u drugih 30 minuta", konstatuje Šuman.



"Ne igra mi ulogu da li igrač ima 37, 34, ili 18 godina"



Pitanje koje se nameće samo po sebi nakon svakog neuspjeha je - da li će doći do smjene generacije? Šuman kaže kako nije spreman na takav drastičan korak.



"Bez obzira na godine i gdje ko igra, u reprezentaciji moraju igrati najbolji igrači. Konstantno pokušavam pronaći nove igrače kako bismo imali što širi izbor. Već smo uveli u reprezentaciju Nuića, Vegara i Predragovića, a takvih igrača će biti još u bliskoj budućnosti. Ovih 28 igrača koji su na širem spisku trenutno su svojim kvalitetom zaslužili biti u reprezentaciji. Apsolutno mi ne igra ulogu da li igrač ima 37, 34, ili 18 godina. Bitan je trenutni kvalitet i ne razmišljam o klasičnom rezu. Imamo dovoljno iskusnih igrača koji mogu pomoći svojim iskustvom i bit će tu sve dok imaju kvalitet, a u isto vrijeme pokušavamo pronaći nove igrače koji će biti nosioci reprezentacije u budućnosti. Imamo generaciju igrača između 24 i 27 godina koji će biti baza u narednom periodu, ima i onih mlađih koji dolaze i pokušat ćemo sve da pojačavamo ekipu u budućnosti", rekao je Šuman u razgovoru za Klix.ba.



