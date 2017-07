Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u prvi jakosni šešir u žrijebu prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Danskoj i Njemačkoj.

Foto: 24sata.info

Žrijeb za prvu fazu kvalifikacija bit će obavljen narednog utorka (18. juli) u 15:00 sati u Beču, a moći će se pratiti putem zvanične Facebook stranice Evropske rukometne federacije (EHF) i EHF Euro You Tube kanala.



Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u prvi jakosni šešir zajedno sa Litvanijom, Holandijom, Portugalom, Rumunijom i Rusijom što znači da se u prvoj fazu kvalifikacija neće susresti sa tim zemljama.



Prvi šešir: Bosna i Hercegovina, Litvanija, Holandija, Portugal, Rumunija i Rusija.

Drugi šešir: Belgija, Finska, Latvija, Poljska, Švicarska, Slovačka i Ukrajina.

Treći šešir: Estonija, Grčka, Izrael i Italija.

Četvrti šešir: Kipar, Luksemburg i Turska.

Peti šešir: Farska Ostrva, Gruzija i Kosovo.



Ukupno će biti napravljeno pet grupa od po četiri tima te jedna grupa od tri tima.



Kalendar utakmica



1. kolo: 25. i 26. oktobar 2017.

2. kolo: 28. i 29. oktobar 2017.

3. kolo: 3. i 4. oktobar 2018.

4. kolo: 6. i 7. januar 2018.

5. kolo: 10 i 11. jaunuar 2018.

6. kolo: 13. i 14. januar 2018.



Pobjednik svake grupe kvalifikovat će se u baraž koji će se igrati od 8. do 14. juna 2018. godine.



Evropu će na Svjetskom prvenstvu predstavljati 13 zemalja. Osim branioca naslova Francuske, na SP će igrati i domaćini Danska i Njemačka.



Pored navedene tri reprezentacije, na SP putuje i najbolje rangirana zemlja - u opticaju su Austrija, Bjelorusija, Hrvatska, Češka, Španija, Mađarska, Island, Makedonija, Crna Gora, Norveška, Slovenija, Srbija i Švedska - sa Evropskog prvenstva koje će se 2018. godine održati u Hrvatskoj.



Preostalih devet mjesta popunit će devet pobjednika u baražu koji će, pored šest pobjednika kvalifkacionih grupa, činiti i 12 zemalja sa Evropskog prvensta. Jasno, osim Francuske, Danske, Njemačke i one koja bude najbolje rangirana među 13 ranije navedenih.



(Klix)