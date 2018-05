Ženska juniorska reprezentacija BiH, koja se u Lukavcu priprema za IHF/EHF Women's Trophy 2018, koji će biti održan u Tuzli od 29. maja do 3. juna, večeras je odigrala prvu kontrolnu utakmicu.

Foto: FENA

Protivnik izabranicama selektorke Kornelije Rajković-Leko bila je kombinovana ekipa igračica tuzlanskog Jedinstva i Krivaje iz Zavidovića.



- Pobijedile smo s dva - tri gola razlike, ne znam točan rezultat, jer nam nije ni bitan. Isprobala sam cure na sve vrste odbrane i sve su dobile priliku da pokažu što znaju i mogu. Treba imati na umu da do sada nisu imale priliku trenirati i igrati skupa. Čak smo i sparing partneru diktirali kako da igra u odbrani da bismo isprobali sve naše zamisli – izjavila je Kornelija Rajković-Leko za Fenu.



Drugu pripremnu utakmicu juniorke BiH igrat će u Lukavcu u nedjelju u 18.00 sati, a protivnik će biti rukometašice brčanskog Jedinstva, nove članice Premijer lige BiH.



- Bit će to novo korisno iskustvo, a moram reći da mi najviše za sada igramo između sebe. Želim da provjerim šta koja od igračica sve može igrati. Imamo dobre uvjete za rad, od smještaja do ishrane. Dvorana nam je non-stop na raspolaganju, a posebno je dobro što nemamo ozlijeđenih igračica – zaključila je Rajković-Leko.



Reprezentacija će nakon druge pripremne utakmice doputovati u Tuzlu, gdje će za upoznavanje dvorane Mejdan imati samo jedan dan.



Naime, već u utorak, 29. maja, BiH igra prvu utakmicu turnira IHF/EHF Women's Trophy 2018. protiv Azerbejdžana, s početkom u 18 sati.





(FENA)