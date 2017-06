Mnogo toga mora se poklopiti srpskom teniseru Novaku Đokoviću da bi se vratio na tron poslije najprestižnijeg Grand Slama na svijetu.

Osim što mora drastično da podigne nivo svoje forme, Đoković na Wimbledonu mora da se uzda u loše rezultate svojih najvećih rivala.



Wawrinka, Nadal i Murray moraju da ispadnu u ranoj fazi turnira, a da Đoković osvoji pehar. Nadal i Wawrinka mogu nešto lakše do prvog mjesta, a jedino Federer ne može dalje od trećeg.



Švicarac je igrao na samo sedam turnira ove godine, a preskočio je čitavu sezonu na šljaci uključujući i Roland Garros. Zato neće moći da računa na povratak na vrh čak i kada bi osvojio Wimbledon.



Wawrinka mora da računa na Nadalovo rano ispadanje. Stan je prošle godine ispao u drugom kolu pa može učvrstiti svoju poziciju. On je trenutno treći igrač svijeta sa 6.175 bodova. Đoković ima 5.805 bodova, a ove godine brani treće kolo u kome je prošle godine izgubio od Querreya.



Nadal je u najpovoljnijoj poziciji i najbliži prvom mjestu poslije Wimbledona jer prošle godine nije ni igrao. Britanac je za sada sa 9.390 poena siguran na ATP listi jer ima 2.105 više od Španca, ali gubitak bodova može biti koban po njegov renking.



Četiri od pet najboljih tenisera na svijetu su već osvajali trofej Wimbledona, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li još jednom u Londonu doći do smjene na vrhu ATP liste. Razlika je što je prošle godine do promjene došlo poslije Završnog mastersa u prestonici Ujedinjenog Kraljevstva.



Đoković je pred Wimbledon prvi put od 2010. godine odlučio da igra pripremni turnir u Eastbourneu na kome će pokušati da "brusi" formu pred Wimbledon. Murray je već igrao u Queen'su u kome ga je na startu turnira izbacio Jordan Thompson.







