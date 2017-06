Hrvatski teniser Marin Čilić smatra da je smanjio razliku u odnosu na veliku tenisku četvorku – Novak Đoković, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray.

Marin Čilić / 24sata.info

Čilić će od ponedjeljka biti šesti teniser na ATP listi, poslije plasmana u polufinale turnira u Queen'su, a iza sebe ima nekoliko sjajnih mjeseci, stigao je do četvrtfinala Roland Garrosa.



"Vjerujem da sam smanjio razliku u odnosu na veliku četvorku. Nekada su u pitanju samo nijanse. Tokom karijere u odnosu na najbolje igrače nisam uspijevao da zadržim konzistentnost. Kada igram najbolje što znam, mislim da mogu da im pariram. Ali tokom godine mi je teško da ih sve vrijeme pratim", rekao je Čilić.



Iako je osvojio US Open 2014, Čilić nikad nije svrstavan u sami teniski vrh, i Stan Wawrinka ima jaču reputaciju od njega.



"U posljednjih 12 mjeseci sam mnogo napredovao, blizu sam petog mjesta. Sa ovakvom igrom mislim da sam sve bliži toj konzistenciji igre koju oni imaju, to je veliki korak za mene. Igram bolje, podigao sam svoj nivo, a kako se približava Wimbledon spremaću se još više za igru na travi", dodao je Hrvat.



Čiliću je cilj da u 2017. stigne do petog mjesta na ATP listi.





(24sata.info)