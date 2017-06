Najbolje rangirani bh. teniser Damir Džumhur naredne sedmice nastupiće na Wimbledonu, koji spada među najprestižnije teniske turnire u svijetu i jedan je od četiri Grand Slama. U prvom kolu Džimhur će se sastati sa Argentincem Renzom Olivom, za kojeg kaže da ga odlično poznaje i da ga može proći, javlja Anadolu Agency (AA).

Damir Džumhur / 24sata.info

Olivo je 87. igrač svijeta, a prema riječima Džumhura, koji je trenutno 83. na ATP listi, radi se o teniseru koji igra bolje na zemlji, nego na travi.



“Zadovoljan sam žrijebom za Wimbledon. Olivo je igrač kojeg jako dobro znam još iz juniorskih dana i s kojim sam dosta puta trenirao. Definitvno je bolji na zemlji, nego na travi. Dobio sam ga prije dvije godine u finalu Challengera u Dominikanskoj Republici. Uvjeren sam da imam dobre šanse na travi. Prošle godine sam igrao dobro na toj podlozi i očekujem da i ove mogu ponoviti nešto slično“, optimista je bh. teniser.



Džumhur je u London došao u četvrtak i kaže da se odlično osjeća, te da mu prija igranje na travnatoj podlozi.



“Iako nisam imao pripremnih turnira, kao prethodne dvije godine, mislim da mi to neće predstavljati problem. Ukoliko prođem prvo kolo čeka me težak žrijeb, jer igram sa nosiocem. Međutim, mislim da mogu proći prvo kolo i onda rasterećeno ući u drugo u duel protiv, vjerovatno, Ive Karlovića“, zaključio je Džumhur.



Hrvatski teniser Karlović, koji je 23. na svijetu, u prvom kolu neće imati lagan posao, jer će se sastati sa domaćim predstavnikom Aljazom Bedeneom, koji je pred Wimbledon rangiran kao 56. teniser na ATP listi.



Ovogodišnje izdanje Wimbledona počinje 3. jula i trajaće do 16. dana sedmog mjeseca u godini.



