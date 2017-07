Treći grand slam turnir i nezvanično svjetsko tenisko prvenstvo svijeta počinje sutra u Londonu, a pobjednici 131. Wimbledona će biti poznati 16. jula, javlja Anadolu Agency (AA).

Ukupni nagradni fond ovogodišnjeg turnira u Wimbledonu iznosi 31,6 miliona funti (36 miliona eura), a pobjednici u ženskoj i muškoj konkurenciji će dobiti po 2,2 miliona funti (2,5 miliona eura), što je za 200.000 funti više u odnosu na prošlogodišnje nagrade.



Wimbledone je prvi put odigran daleke 1877. godine, a ove godine će titulu šampiona braniti domaći teniser Andy Murray i Amerikanka Serena Williams.



Jedna od najboljih generacija u muškom tenisu ikada će se boriti za prestižnu titulu u Wibledonu, a tu prije svega, treba pomenuti Rogera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Andya Murraya. Međutim, sa posebnim motivom ove godine na Wimbledon dolazi i Švicarac Stanislas Wawrinka.



U protekle tri godine Wawrinka je uspio osvajati grand slam turnire u Australiji, Francuskoj i SAD-u i iz te kolekcije mu nedostaje još samo Wimbledon. Osvoji li ove godine Wimbledon, 32-godišnji Wawrinka će kompletirati seriju grand slamova, ali i prvi put u karijeri postati prvi reket svijeta na ATP listi.



Na tom putu mu, između ostalih, stoje posrnuli Murray, povratnik Federer, i sve bolji Đoković i iskusni Nadal koji također bože da se vrati na prvo mjesto ATP-a, tako da će u muškoj konkurenciji biti jedan od najneizvjesnijih turnira u bogato historiji tog takmičenja.



Najbolja teniserka svijeta sa rekordna 23 naslova prvakinje na grand slam turnirima Serena Williams propušta Wimbledon zbog trudnoće, a petostruka osvajačica grand slam turnira Maria Sharapova neće nastupiti zbog povrede, pa se i u ženskoj konkurenciji očekuje jedna od najneizvjesnijih utrka za titulu.



Njemica Angelique Kerber ne može da vrati prošlogodišnju formu, a konstantnu formu nemaju ni druge favoritkinje, u prvom redu Petra Kvitova, Simona Help, Karolina Pliskova i Elina Svitolina.



Najspektakularnije tenisko takmičenje na svijetu simbolizira i visoki stepen elegancije, pa iako ne postoji u pisanoj formi, svi igrači se moraju pridržavati niza pravila, uključujući i bijelu sportsku opremu.



Travnata podloga daje određenu prednost dobrim serverima i nisu česte duge razmjene udaraca preko mreže, ali to ne znaći da na Wimbledonu manjka dobrih poteza i uzbuđenja na terenu i uvijek ispunjenim tribinama.



U slučaju kiše, mečevi se nakratko prekidaju, a redari prekrivaju terene zelenom plahtom. Naravno to se ne odnosi na centralni teren koji prima 15.000 gledalaca i ima pokretni krov.



Rekorder po broju osvojenih titula u Wimbledonu je nekadašnja šampionka Martina Navratilova koja je devet puta osvajala taj turnir. U muškoj konkurenciji po sedam titula imaju William Renshew, Pete Sampras i Federer, ali Švicarac ima priliku da osvoji i osmu ove godine i osami se na tronu.

