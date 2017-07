Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pobjedom nad Adamom Pavlašekom.

Novak Đoković / 24sata.info

Novak je do pobjede došao u tri seta - 6:2, 6:2, 6:1.



Srbin je sjajno ušao u meč i već na startu stekao tri brejk lopte, ali je Čeh uspio da spasi sve tri, međutim četvrtu nije mogao. Novak je nakon toga lako potvrdio brejk i došao do 2:0 u prvom setu. U petom gemu je Đoković imao tri prilike za novi brejk, ali nije uspio da poveća prednost. Međutim, dva gema kasnije ponovo oduzima servis protivniku, a potom servira sigurno za prvi set.



Nastavio je srpski teniser sa odličnom igrom i u drugom setu. U trećem gemu Čeh ispušta svoj servis, što Đoković koristi i ubrzo dolazi do 3:1. Novi brejk je napravio u sedmom gemu drugog seta i došao u priliku da servira za 2:0. To je i uradio sa samo jednim izgubljenim poenom.



Gdje je stao u drugom Đoković je nastavio u trećem setu. Bez većih problema je došao do 2:0, da bi potom Pavlasek uspio da osvoji jedan gem. Međutim to je bilo sve što smo vidjeli od njega, jer je Novak dominirao do kraja i ostavio Čeha na tom jednom gemu.



Naredni protivnik srpskog tenisera biće pobjednik meča Del Potro - Gulbis.





